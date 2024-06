Las imágenes del concierto más duro de Bertín Osborne: nadie fue a verle

Bertín Osborne no está pasando por un buen momento personal, tras la polémica sobre la paternidad del hijo que ha tenido con su expareja Gabriela Guillén, lo que le ha llevado a copar varios titulares. En lo profesional, tampoco parece que su situación sea mejor. De hecho, lo que ha ocurrido en uno de sus últimos conciertos y la pérdida de confianza de algunas marcas comerciales han puesto en serio peligro a su carrera.

Todo empezó en la ciudad madrileña de San Agustín de Guadalix, en la que el cantante tenía previsto ofrecer un concierto, contratado por el ayuntamiento. El revés vino cuando el artista salió al escenario y se encontró con un público muy reducido. Según algunos informes, solo vendió el 5% de las entradas que salieron a la venta.

A los 15 minutos de haber empezado, Osborne paró el concierto para anunciar que en 43 años encima de los escenarios era la primera vez que le pasaba algo así. "No puedo hacerlo porque esto es una cagada. Han contratado un equipo de luces y de sonido al que no debéis contratar nunca más en la historia", aseguró el cantante, que intentó echar la culpa a la empresa encargada del montaje. Tras estas palabras, Bertín y sus mariachis abandonaron el recinto y no volvieron a subirse al escenario, justificando su marcha por supuestos problemas técnicos.

Las imágenes no engañan

El programa 'Espejo público' ha sido quien ha revelado unas imágenes en las que se puede ver el poco público que asistió al concierto del artista. Aun así, esperaron durante 30 minutos, hasta la salida de Bertín al escenario. Uno de los asistentes reclamó que se le devolviera su dinero tras un cuarto de hora de actuación. "Dice que es la iluminación. ¿Y a mí qué me cuentas? Eso no es una disculpa. Es porque no hay gente, porque somos cuatro. No hay leña, está clarísimo", afirmó con rotundidad el vecino.

Lo cierto es que este no ha sido el único varapalo profesional que ha recibido Osborne durante estas últimas semanas, ya que recientemente hemos sabido que la firma de ropa El Capote, de la cual el cantante era imagen, ha fichado al exfutbolista Iker Casillas, poniendo fin a su acuerdo con Bertín.

Parece ser que el revuelo que han causado las últimas noticias de su vida personal, especialmente la relación con Gabriela Guillén y su prueba de paternidad por el bebé, han afectado a la imagen y popularidad del que fue una de las estrellas más reconocidas de nuestro país.