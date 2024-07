Isa P desvela la verdad de la maternidad de su madre: "A mí me fue a buscar, no es un capricho, me fue a buscar ella"

Nueva polémica en el clan Pantoja. Si estos días el foco se había puesto en Anabel a raíz del anuncio de su embarazo primero, de sus problemas de salud después, y de la supuesta infidelidad de su pareja y padre de su bebé que anunció el miércoles Lydia Lozano en ‘Ni que fuéramos Shhh’, ahora es su tía, Isabel Pantoja la que ocupa, de nuevo, los titulares de los medios.

Ni dos semanas han pasado desde su última polémica, la sonada ruptura de su relación de amistad con Mariló de la Rubia, y ni siete días han transcurrido desde que decidiera lanzar una dedicatoria a sus cuatro nietos en pleno concierto, después de más de un año sin tener contacto con ellos ni con sus hijos. Sin embargo, parece que ahora la tonadillera quiere ir un paso más allá. Y es que según ha desvelado Antonio Rossi, colaborador del programa de Telecinco ‘Vamos a ver’, Isabel Pantoja y su hermano Agustín estarían tan hartos de que se hable de su vida privada que utilizarían esos comentarios y esas críticas para ganar dinero. Por lo que ha explicado el periodista, los Pantoja estarían inmersos en una estrategia de jubilación basada en cargar contra todos los medios de comunicación por la vía judicial. “Voy a contar la estrategia”, decía Antonio Rossi. “Isabel Pantoja tiene en mente hacer una macrodemanda a todas las cadenas y, si gana dinero, se retira. Ese es el objetivo”, confesaba tajante el colaborador del matinal de Telecinco que añadía que, aunque este plan se llevaba gestando desde hace años, no sería hasta que se puso punto y final a la relación con Kiko Rivera, cuando se puso en marcha. “Aunque ya venían dándoles vueltas antes, desde que ocurrió lo del hijo es cuando deciden cortar el teléfono”, expresaba el colaborador asegurando que el objetivo final sería crear una burbuja en torno a la tonadillera para que nada ni nadie se le acerque.

La respuesta de Isa P

Isa Pantoja aborda las polémicas relacionadas con su situación familiar. Y es que, según Pepe del Real, Mariló de la Rubia habría "intercedido" a favor de una reconciliación entre Isabel Pantoja y su hija. Isa cree que es una "pena" que Mariló ya no sea amiga de su madre, pero añade que no cree que el responsable sea su tío Agustín: "Ella está donde quiere estar". Además, ha dejado claro que está al lado de Dulce diga lo que diga en televisión de su familia y ha enviado un mensaje a su madre.

"Ha ofrecido todas las posibilidades a su alcance", decía Pepe del Real y añadía que es una mujer "muy familiar" que aboga por el bienestar de la familia: "Ella se ha ofrecido para que haya una reconciliación madre e hija". De hecho, añadía que saben que con su hermano "la herida es mayor" pero parece que lo veía más posible con ella.

Por otro lado, Isa apuntaba que para ella es "muy duro" escuchar los mensajes que su madre envía en sus conciertos y le respondía: "No sé si lo hace porque cree que voy a responder, Sabe dónde tocarme, un hijo duele más que nadie y más debería dolerle yo que a mí me fue a buscar, no es un capricho, me fue a buscar ella. Las cosas que duelen y para mí un hijo está antes que nada".