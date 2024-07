Cuando la leucemia vuelve tras 17 años: Elche busca a un donante para Andrea

A la ilicitana Andrea Cuenca Martínez le detectaron leucemia cuando tenía 12 años. Ahora, a los 29, la enfermedad ha vuelto a hacer acto de presencia. Los progresos médicos han sido muchos en estos años, pero la necesidad de un donante compatible sigue siendo imprescindible. Vecinos y familiares impulsan una campaña general para animar a ser donante.

En muchas ocasiones la vida ni es fácil ni es justa. Y si no que se lo digan a la ilicitana Andrea Cuenca. A los 12 años le detectaron leucemia y ahora, con 29, el cáncer de la sangre ha vuelto. Se enteró justo una semana antes de casarse, el pasado mes de abril, pero para no amargarle la fiesta a nadie, no dijo nada. Se tragó el disgusto entero ella sola.

Andrea Cuenca, cuando de adolescente sufrió por primera vez la enfermedad. / INFORMACIÓN

Frente a esa mala noticia, ahora ella, sus familiares y allegados están dispuestos, por supuesto, a vencer la leucemia de nuevo. Pero para ello necesitan encontrar a un donante compatible. Por eso, sus seres más cercanos, comenzando por su tía y madrina, Carmen Cuenca, y siguiendo por sus vecinos de la pedanía de Las Bayas y de parte del barrio de Carrús, se están sumando a un llamamiento general para que la gente se haga donante de médula ósea.

La importancia de donar médula ósea

«Muchísima gente se está volcando», agradece su madrina, quien no obstante recuerda que uno no puede convertirse en donante para un paciente concreto, es decir, con nombre y apellidos, sino que los datos biológicos van a un sistema internacional. Andrea está ingresada en el Hospital General de Alicante. Este martes se encontraba muy débil debido al ciclo de quimioterapia que está recibiendo. Ella ya sabe lo que es eso. Hace 17 años ya recibió importantes dosis de quimioterapia que luego, en el Hospital de La Fe en València, permitieron llevar a cabo un autotrasplante de médula ósea. Tras dos años de tratamiento, uno entre hospitales, por fin pudo vencer la enfermedad.

Buscando compatibilidad

No obstante, ahora no se puede hacer un autotrasplante. De momento va a depender de una donación de médula ósea de su hermana. El problema es que es compatible al 50 %, algo muy justito, de ahí que la cuenta atrás haya comenzado para encontrar a un donante que ofrezca mayor compatibilidad. El 17 de junio le confirmaron oficialmente que tenía leucemia y posiblemente este verano se tenga que someter a un trasplante, por eso urge encontrar donantes más compatibles. Los interesados pueden hacerlo en los puntos de donación fijos e itinerantes del Centro de Transfusión de Alicante (llama al 965169710).

Andrea en el día de su boda. / INFORMACIÓN

La realidad de la leucemia

La leucemia es un tipo de cáncer que empieza en las células de la sangre que anidan en la médula ósea. Existen muchos tipos de leucemia distintos que pueden afectar a niños o a adultos. En España, según la Sociedad Española de Oncología Médica, cada año son diagnosticados alrededor de 6.000 nuevos casos. De estos, alrededor de 350 son de niños.

La leucemia provoca un aumento descontrolado de los glóbulos blancos. Estas células cancerosas infiltran la médula ósea e impiden que se puedan formar correctamente el resto de las células sanguíneas (glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos sanos – leucocitos-).

Por ello, entre otros, según la Fundación Josep Carreras, se presentan síntomas característicos de anemia, por la mala producción de glóbulos rojos; hemorragias o petequias, por la creación insuficiente o disfuncional de plaquetas; y propensión a las infecciones, por la bajada de defensas (linfocitos).

Otra imagen de la ilicitana que necesita un donante de médula ósea. / INFORMACIÓN

Una llamada a la solidaridad

Todos los que quieren a esta ilicitana (y son muchos) insisten en animar a hacerse donante. Entre otras muchísimas razones también porque todavía no ha podido disfrutar de su viaje de novios. Y eso y toda la vida que le queda por delante no se lo puede perder.