Un alcalde de Tenerife se harta de los ataques homófobos: "Llevo meses sufriendo acoso e insultos; esto no puede seguir así"

Javier Sierra, alcalde de Icod de Los Vinos (Tenerife), se harta de recibir ataques homófobos. Tras un continuo acoso, con pintadas hasta en la misma plaza central del municipio e insultos a través de las redes sociales, el principal responsable del Ayuntamiento icodense, uno de los más poblados del norte de Tenerife (más de 22.000 habitantes), ha recurrido a las mismas redes sociales para denunciarlo.

El alcalde adjunta dos fotos en las que se lee "Javi Sierra es gay" y "Sierra, no te queremos", así como una captura de un mensaje que ha recibido en las redes sociales y que dice: "Gástate el dinero en arreglar el pueblo, maricón". A estas imágenes añade un comentario que comienza: "Como estos, recibo a diario algunos mensajes. Además, también en forma de pintadas en los muros de la Plaza de Andrés de Lorenzo Cáceres (octubre de 2023) o por fuera de mi casa (agosto 2017)".

Javier Sierra añade en sus perfiles de las redes sociales: "Entiendo la política como vocación de servicio a mi pueblo, con el respeto siempre a todas las ideas y desde la libertad de cada quien para apoyar a la opción que más le guste pero hay líneas que no se pueden pasar. Se puede discrepar pero, desde luego, no así. Ninguna persona merece este tipo de ataques".

El alcalde icodense, que llegó al cargo en el verano del año pasado tras unas elecciones municipales en las que convirtió a Alternativa Icodense en la fuerza más votada, detalla: "Estoy muy orgulloso de lo que soy y donde estoy, fruto de mi esfuerzo y con el respaldo de muchísima gente que cree en mí y en el equipo de personas que me acompañan. Vamos a seguir trabajando por mejorar Icod y por hacer que la educación, el respeto y la tolerancia a las diferentes ideas sigan siendo sea nuestra mejor bandera. Si, con mucho orgullo. Gracias por hacerme un poco más fuerte".

Javier Sierra, alcalde de Icod de los Vinos. / E. D.

Sierra ha llevado estos ataques homófobos a la Guardia Civil. "Se ha colmado el vaso. Ya son meses sufriendo este acoso. Esto no puede seguir así. Por eso he colgado este comentario-denuncia en mis redes sociales". El líder de Alternativa Icodense, que fuera anteriormente concejal del mismo ayuntamiento con el PSOE, cree que "hay que dar el paso y denunciar" porque este tipo de acitudes "pueden dar incluso en los colegios contra alumnos que no quieren jugar a la pelota o los que prefieren jugar con muñecas".

"He dado un paso al frente para crear conciencia", remarca Javier Sierra, que invita al resto de vecinos a denunciar si sufren un trato vejatorio, porque "hay instituciones, como este ayuntamiento, y personas que los van a apoyar y que van a defender el derecho a ser lo que se quiera".