Las comunidades se reúnen en Canarias para abordar la acogida solidaria de menores

Este miércoles se celebra en Santa Cruz de Tenerife una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que está previsto que las comunidades aborden la acogida solidaria de menores migrantes desde zonas con recursos saturados como Canarias.

La cita llega después de semanas de polémica en torno a la reforma de la ley de Extranjería que plantea el Gobierno para regular un reparto equitativo de los jóvenes, que será presentada a las autonomías en la Sectorial, y sobre la posición del PP respecto a la acogida solidaria entre territorios, a lo que se opone su socio en cinco comunidades, Vox.

¿Quiénes participan?

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia estará presidida por la ministra de este área, Sira Rego y, en este caso, están invitados el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo. Por parte de las comunidades, solo acudirán presencialmente representantes de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura y Murcia y, el resto, participará por videoconferencia.

¿Qué se va a tratar?

La reunión estará precedida por una visita de los consejeros al cuartel de Hoya Fría, a las afueras de Santa Cruz de Tenerife, donde se encuentran acogidos algunos de los menores migrantes no acompañados tutelados por las islas, una visita con la que el Gobierno canario quiere acercar al resto de comunidades la realidad de los niños y niñas que permanecen en su red de acogida.

Después, a partir de las 18:00 horas (17:00 en Canarias), se celebrará la Conferencia Sectorial en la sede de la Presidencia del Gobierno autonómico, en la que se tratarán dos únicos puntos del día. Uno de ellos será la presentación por parte del Gobierno a las comunidades de la propuesta de reforma de la ley de Extranjería para establecer una distribución vinculante de menores no acompañados desde zonas con los recursos saturados. Y el otro es la distribución de unos 400 jóvenes de Canarias (300) y Ceuta (100) entre los territorios a través del mecanismo vigente hasta ahora, basado en la solidaridad y la voluntariedad, que fue rechazada en la última sectorial.

¿Qué está en juego?

Los recursos asistenciales en Canarias están sobrepasados desde hace meses, con unos 6.000 menores tutelados por las islas actualmente debido a la llegada de inmigrantes al archipiélago en pateras y cayucos. Tanto el Gobierno de las islas como el central abogan por la reforma de la Ley de Extranjería como una medida que garantice una distribución entre los territorios equitativa y más rápida de lo que se había hecho hasta ahora y que no ha funcionado.

Lo de este martes será una primera toma de contacto para las autonomías sobre la reforma legal, consulta que fue exigida por el PP para considerar su apoyo a la iniciativa, que es fundamental para la tramitación parlamentaria porque el Gobierno no cuenta con otros apoyos suficientes.

Mientras esto llega, de mañana podría salir un acuerdo para la distribución de los aproximadamente 400 jóvenes que quedan pendientes de aprobar para este 2024 con el mecanismo solidario; una cifra que, en el caso de Canarias, será insuficiente y respecto a la que no hay garantía de que las autonomías la vayan a cumplir, como ha ocurrido con los jóvenes a los que prometieron dar acogida en 2023 y 2022.

¿Cuál es la predisposición de las comunidades?

Las comunidades autónomas acuden a esta reunión dispuestas, primero, a escuchar la propuesta del Gobierno después de meses en los que han pedido al Ejecutivo más transparencia en lo que muchas han considerado como una negociación "bilateral" con Canarias de un asunto que las concierne a todas.

La práctica totalidad ha mostrado su solidaridad para seguir acogiendo a menores migrantes, también las del PP que comparten Gobierno con Vox a pesar de las amenazas del partido de Santiago Abascal con romper sus coaliciones si aceptan el reparto. Eso sí, casi todas también han puesto matices: quieren, sobre todo, más financiación para acoger y que se tenga en cuenta el esfuerzo ya realizado por las regiones hasta ahora y las capacidades reales de cada territorio a la hora de abordar la distribución.

Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, se ha mostrado esperanzado y optimista ante la reunión de este miércoles porque, si no hay acuerdo, en su opinión sería reconocer que la sociedad tiene "una incapacidad absoluta" de atender digna y humanamente a "los más débiles entre los débiles".

¿Qué espera el Gobierno?

Por su parte, el ministro Ángel Víctor Torres volvió ayer a incidir en que el reparto equitativo de los menores migrantes que solucione la situación en Canarias no llegará si no es con una modificación de la ley de Extranjería porque los intentos llevados a cabo hasta ahora no han funcionado. Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, valoró como una buena noticia que el PP haya desoído las amenazas de Vox de romper sus coaliciones y se mostró expectante por lo que se encontrará hoy en la sectorial. Ella también ha abogado por que haya una acogida "vinculante y solidaria" por todos los territorios del Estado y por agilizar los trámites ya que, ha recordado, la voluntariedad, hasta ahora, no ha dado los resultados esperados.