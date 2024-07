De Moncofa a la final en Berlín: Manolo el del Bombo busca su lugar

Manolo el del Bombo, icónico residente de Moncofa y ferviente seguidor de la selección española durante más de cuatro décadas, ha lanzado un llamamiento a la Federación desde su hogar en la costa castellonense. A sus 75 años, tras una vida dedicada al fútbol que lo ha llevado a siete Eurocopas y diez Mundiales, Manolo espera ser invitado nuevamente a la final del domingo en Berlín, un honor del que se sintió privado en el último Mundial, generando críticas hacia el entonces presidente Rubiales.

España-Marruecos de octavos de final del Mundial de Catar desde el bar de Manolo el del Bombo y la plaza de la Aficion. / German Caballero / LEV

En una entrevista reciente a TVE, Manolo recordó los sacrificios personales que ha hecho por su pasión, confesando haber perdido mucho en el camino. "Por el fútbol he perdido todo, familia y dinero. He ganado dinero, pero me lo he gastado todo por el fútbol. Millones de pesetas… Y lo volvería a hacer", comentó con nostalgia.

La ausencia de Manolo en el Mundial de Catar, que él atribuyó a una promesa incumplida por parte de la Federación, fue un golpe duro para él y para muchos de sus seguidores. "Con otro presidente, esto no hubiera pasado", lamentó entonces.

Manolo el del Bombo, un nombre que evoca pasión y lealtad por 'la Roja' espera una llamada que lo lleve a Berlín este fin de semana para apoyar a la marea roja y a su selección en la final.