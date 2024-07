Cataluña desplegará macrocontroles de autocares en la autopista C-32 tras el siniestro de Tordera

No es una decisión que tenga que ver directamente con el impresionante siniestro, este martes, de un autocar en un túnel de la C-32, pero sí puede que haya acelerado las cosas. El Servicio Catalán de Tránsito, una vez comprobado que el fin de los peajes tuvo como efecto secundario un aumento de la circulación en las vías de gran capacidad, se puso como deberes intentar que la siniestralidad no se disparara. Por los heridos y víctimas mortales que genera, pero también por cómo afectan las incidencias al resto de conductores y a la fluidez del tráfico. Retirar un camión de una autopista, por ejemplo, puede requerir de siete horas de trabajo.

Estos operativos ya se realizan de manera regular en la AP-7, pero con el foco puesto en los camiones y sus conductores

Por eso empezaron a montar controles de camiones en la AP-7, donde la presencia de estos vehículos se ha doblado. Pidieron hacer lo mismo en la autopista del Maresme, la C-32, la que ha presenciado el siniestro de un bus que transportaba trabajadores de Inditex, pero en este caso, con el foco puesto en los autocares. Lo sucedido este martes precipitará las cosas.

El autocar siniestrado este martes en la C-32 / A. MAS

Ramon Lamiel, director del Servicio Catalán de Tránsito (SCT), no esconde la "inmensa preocupación" que en estos últimos tiempos está generando la siniestralidad de los vehículos pesados en Catalunya. En la AP-7, por ejemplo, los dos únicos muertos de 2024 eran camioneros. Sin ir más lejos, el lunes se registraron cinco siniestros con vehículos de gran tamaño que convirtieron la autopista del Mediterráneo en una ratonera. No es la situación de la C-32, donde hay muchos menos camiones porque no tiene la continuidad deseada (muere en la N-II), pero sí se ha detectado mucha presencia de autocares cuya actividad también se quiere inspeccionar, tanto en lo que se refiere a los vehículos como a las condiciones de trabajo de los conductores.

Trànsit instalará "en unos meses" controles en los antiguos peajes de Alella y Arenys en los que revisará vehículos y condiciones de trabajo de los conductores

La idea, avanza Lamiel a El Periódico de Cataluña, de Prensa Ibérica, es instalar controles, que probablemente serán bimensuales, en los antiguos peajes de Alella y Arenys. Todo ese asfalto ahora desaprovechado se convertirá en un control de autocares, lo que obligará a ejecutar una pequeña obra para que estos hercúleos vehículos puedan ser desviados hacia esta zona ahora apartada.

No se descarta, sin embargo, detener también a los camiones. En la memoria, el camionero bielorruso borracho que iba en sentido contrario por la C-32 en julio de 2023. Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales, pero sí un susto colectivo de aúpa.

¿Qué es lo que se vigilará? Se aplicará lo mismo que se hace con los camiones en los controles de la AP-7 en la Roca, en Vilafranca o Martorell, es decir, análisis del vehículo y comprobación de las condiciones de trabajo del conductor profesional. Todo esto va de la mano de las vigilancias que ya realizan los Mossos y que se mantendrán, con la idea de incrementarlas tanto para buses como para camiones.

"La experiencia de la AP-7 nos demuestra que los macrocontroles son efectivos, porque ya hemos retirado muchos camiones que no estaban en condiciones de circular", Ramon Lamiel, director de Trànsit

Un dato explica bien este trabajo: en lo que llevamos de 2024 se han realizado 549 controles de ITV a camiones. En 208 casos (el 38%) se ha detectado alguna irregularidad, y eso, si el camión no se retira de la carretera, puede terminar con muertos o heridos graves o con un vehículo pesado averiado cortando un par de carriles por un reventón o un fallo mecánico que podría haberse evitado, con lo que eso implica de congestión y largas colas. Y pérdidas económicas, por supuesto.

Comprobaciones

Habrá control de drogas y alcohol, comprobación del tacógrafo (tiempos de descanso) y revisión de la documentación y del estado básico del vehículo. "La experiencia de la AP-7 nos demuestra que los macrocontroles son efectivos, porque ya hemos retirado muchos camiones que no estaban en condiciones de circular". Trasladado al ámbito urbano, es como parar a un borracho en moto y evitar que mate a alguien.

El plan está más que hablado con la dirección de Transports, dependiente de Territori, y ahora solo falta pulir detalles "para que se pueda empezar en unos pocos meses".

Camiones y turismos comparten espacio en la AP-7, al paso de esta autopista por Sant Cugat / FERRAN NADEU

Catalunya registra 19 de los 20 puntos viales de toda España con mayor concentración de camiones, 18 de los cuales están en el entorno de Barcelona. De ahí la preocupación de Trànsit, cuyo director, en la ronda de comparecencias sobre el siniestro de la C-32, ha elevado el tono para pedir "una conducción responsable", una petición que incluía una mención especial a los vehículos pesados, que parecen haberse convertido en la principal suela en el zapato del SCT.

El primero

El primer macrocontrol de camiones en la AP-7 se instaló en octubre de 2022, un año después de que cayeran los peajes. Un total de 105 vehículos pesados fueron inspeccionados por un dispositivo conjunto de Mossos y Trànsit. El día se saldó con 44 denuncias: 10 por la ITV o problemas de documentación, 24 por el tiempo de conducción y descanso, tres por sobrepeso y siete pot motivos diversos. No hubo, afortunadamente, ningún positivo por alcohol. Por si alguien se lo pregunta, la idea es que estos registros sean aleatorios y que no se avisen con antelación. Se trata, también, de generar un poco de guardia alta.

