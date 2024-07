La araña violinista que ha desatado la alarma en España tuvo varias víctimas en la provincia de Alicante en 2019

Un reciente caso de picadura de araña violinista en el País Vasco ha desatado la alarma social en España. Un hombre ha sido hospitalizado con un cuadro clínico complicado debido a la mordedura de esta peligrosa araña. Pero esta no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo en el país.

En 2019, otro caso similar sucedió en Elda, donde un hombre permaneció hospitalizado durante diez días. En la provincia varias personas tuvieron que ser ingresadas en 2019 a raíz de la picadura de esta araña.

Manuel Gil Pardo, en el Hospital de Elda en 2019, con la pierna vendada tras ser operado para extraerle el veneno. / ÁXEL ÁLVAREZ

Características de la araña violinista

La araña violinista, también conocida como araña de rincón, es fácilmente reconocible por la marca en forma de violín en la parte superior de su cuerpo, y por la que recibe su nombre. Tiene un tamaño aproximado de 1,25 centímetros y cuenta con ocho patas delgadas que se unen a la parte superior de su cuerpo.

Su color puede variar entre marrón, negra, parda, rojiza-verdosa o ceniza, y tiene una contextura gruesa y pilosa, lo que le permite mimetizarse fácilmente con su entorno.

La marca con forma de violín por la que recibe su nombre popular. / INFORMACIÓN

Origen y hábitos

Nativa de América del Sur y muy habitual en Chile, la araña violinista suele esconderse en grietas y rincones de difícil acceso, de ahí su denominación también como araña de rincón. Está considerada como una araña peligrosa porque su mordedura produce con frecuencia reacciones sistémicas severas e incluso la muerte.

Cuando es sorprendida, reacciona rápidamente y puede correr velozmente en busca de refugio, escabulléndose por diminutas rendijas e incluso saltando hasta 10 centímetros de altura.

Este tipo de araña es principalmente nocturna y aumenta su actividad durante las noches veraniegas calurosas, aunque permanece activa durante todo el año. Sus lugares preferidos durante el día son los rincones oscuros y polvorientos, como librerías, partes traseras de cuadros o grietas. Una forma de detectar su presencia es por los exoesqueletos que deja tras de sí cuando los muda, pudiendo cambiar de exoesqueleto hasta tres veces antes de alcanzar su tamaño adulto.

Peligros de su picadura

Una úlcera provocada por la mordedura de una araña violinista. / INFORMACIÓN

La picadura de la araña violinista es peligrosa porque inocula un veneno potencialmente mortal, dependiendo del individuo afectado. Su veneno disuelve los tejidos y causa la muerte celular, siendo hasta 15 veces más tóxico que el de una cobra, con gran poder de penetración en el hígado y las vías biliares.

No obstante, no es habitual que esta araña ataque, ya que no es agresiva y generalmente sólo muerde cuando se siente presionada contra la piel humana.

Sus picaduras menores no siempre provocan necrosis, aunque una pequeña parte puede causar lesiones severas, como ha sucedido en el reciente caso del País Vasco y en el incidente de 2019 en Elda.

Precauciones y prevención

Ante la presencia de la araña violinista, es crucial tomar medidas de precaución para evitar picaduras. Se recomienda mantener los hogares limpios, libres de polvo y revisar regularmente los rincones oscuros y polvorientos. Utilizar repelentes de insectos y sellar grietas y rendijas puede ayudar a reducir el riesgo de encontrarse con esta peligrosa araña.