Los Jesuitas en Cataluña admiten que tenían 44 abusadores y dan los nombres de 14 de ellos

La Compañia de Jesús de Cataluña, que regenta los colegios de los Jesuitas, ha hecho público este jueves el nombre de 14 miembros de la institución que han sido denunciados por abusos sexuales a alumnos en distintos centros educativos, entre ellos los religiosos que más acumulan: LLuís Tó González, con 25 (falleció en 2017), Francesc Perís Boixeda, con 22, ( en otras dos las víctimas son adultos y se produjeron fuera del ámbito eduactivo en 2016 y 2021, no están prescritas) y Francesc Roma Padrosa, con siete. Algunos de estos casos han sido desvelados por El Periódico. En este listado también aparece el enfermero Amando Ardid Galve, que tiene abierto un procedimiento en un juzgado de Barcelona por la denuncia presentadas por seis exestudiantes de la escuela Casp y en el que la compañía no ejerce la acusación. Por ahora, es la única causa abierta por presunta pederastia que afecta a la orden religiosa, aunque sus responsables han anunciado que presentarán ante la fiscalía seis casos que no han prescrito, aunque han eludido concretar las personas implicadas.

El análisis sobre los abusos sexuales en los colegios e instituciones de los Jesuitas ha sido elaborado durante el último año y han participado diversos especialistas, entre ellos el abogado Joan Roca y la especialista en Derecho de Infancia y Familia Irma Rognoni, que ha sido la persona que se ha entrevistado con las víctimas para conocer de primera mano el alcance de las agresiones sexuales y las demandas de los afectados. La mayoría de ellos han expresado su necesidad de ser creídos y la sensación "miedo" y "vergüenza" que tuvieron cuando sufrieron los abusos, a la vez que reclaman que se reconozca que la institución no actuó bien, hecho reconocido por el delegado de la compañía en Cataluña, Pau Vidal. "La institución falló y no protegió a los menores", ha asegurado. "A pesar la prescripción o la muerte del victimario (el autor de los abusos) en muchos casos, asumimos y asumiremos plenamente la responsabilidad moral. Queremos reconocer a las víctimas, asumiendo los hechos y las consecuencias que se derivan y nos comprometemos a repararles", ha subrayado.

Desde 1948 hasta la actualidad

Los Jesuitas han contabilizado un total de 145 denuncias por hechos cometidos desde 1948 hasta la actualidad, de las cuales 91 han estado identificadas y el resto son anónimas. La mayoría de los denunciantes son mujeres (76, frente a 64 hombres y cinco sin identificar) y menores (137, frente a ocho adultos). El total del número de miembros de la compañía presuntamente involucrados en esos abusos sexuales ascienden a 44, de los cuales 29 son religiosos jesuitas o exjesuitas y 15 laicos. El centro docente que más casos han registrado es el de Jesuitas Sarrià-Col.legi Sant Ignasi, con 60, seguido de Jesuitas Casp-Col.legi Sagrar Cor, con 58, y Jesuitas Clot, con seis. Otras escuelas, con 15 denuncias, no han sido identificadas por la compañía. Y hay otras 15 denuncias por abusos en el ámbito pastoral o de acompañamiento espiritual.

Un dato significativo es que el 72% de los jesuitas que han sido denunciados cometieron los abusos en las escuelas de Sant Ignasi y Casp. Y el 81% de las víctimas se refieren a estos dos centros docentes. Según la Companyia de Jesús, hay datos objetivos sobre esta acumulación de casos en estos dos colegios, como que son escuelas que cuentan con un mayor número de alumnado durante años y también donde han trabajado más jesuitas. Pero a parte de estas consideraciones, el informe de análisis destaca que hay elementos obtenidos de las entrevistas que permiten identificar otros factores que han podido provocar una mayor incidencia en estas escuelas, y que tienen que ver "con la autoridad el reconocimiento con el que contaba en aquellos momentos los jesuitas de estas escuelas".

Revisión de las indemnizaciones

El delegado de los Jesuitas en Cataluña ha explicado que a partir de ahora se pondrá en conocimiento de la fiscalía cualquier denuncia que les llegue sobre abusos cometidos en el pasado, y ha remarcado que se refiere al pasado, pues, ha precisado, si son de ahora "se actúa de acuerdo con los protocolos vigentes". La compañía también se ha comprometido a revisar el sistema de reparaciones económicas a las víctimas, no solo desde el ámbito burocrático (se pretende que sea más ágil), sino también sobre los baremos para determinar las indemnizaciones. La Asociacion Betània es la que llevará a cabo esta revisión.

Además, quieren actuar en los casos en los jesuitas denunciados estén vivos. Si no se puede investigar por la justicia ordinaria, por ejemplo por la prescripción del delito, se abrirán procesos canónicos, que permiten imponer medidas restrictivas y de privación de libertad de movimiento o de contacto con menores de edad, y también pueden implicar el seguimiento de tratamientos psicológicos o psiquiátricos. Dos gestos más: los Jesuitas impulsará la retirada de todos los reconocimientos u homenajes que hayan podido recibir los denunciados a lo largo de los años y se compromete, ante la "clara omisión del deber de ayuda a las víctimas" y de "la protección del menor", a llevar a cabo procesos internos de "asunción de responsabilidades con las personas que no actuaron con diligencia".

Los expertos que han elaborado el informa han reconocido que imperó durante años "la cultura del silencio", "una cadena de silencios" en el seno de la institución. De los 49 expedientes revisados por el abogado Joan Roca, en 15 casos se ha detectado que se comunicó a algún miembro de la compañía los abusos y esta queja nunca llegó a la dirección de las escuelas, por lo que no se actuó como se debía.