Sorpresa en First Dates: El primo de Almeida busca el amor en televisión

Noche tras noche cientos de miles de personas se sientan frente al televisor para disfrutar de uno de los programas más anecdóticos de la parrilla: First Dates. El formato de Cuatro reúne a sus invitados, que buscan el amor en una romántica velada, que bien puede ir sobre ruedas, pero que también en muchas ocasiones acaba siendo un verdadero desastre.

Los espectadores de First Dates están acostumbrados a conocer a través del programa a personajes de lo más pintorescos. A menudo los carácteres de quienes se sientan en la misma mesa para disfrutar de la cita a son demasiado incompatibles. Por otra parte, otra situación que suele darse es que la tensión sexual entre ambos se palpa incluso a través de la pantalla. Sea como sea, siempre se acaban generando situaciones de lo más surrealistas en el plató 'del amor'.

Uno de los últimas personas que han acudido al programa en busca de su media naranja ha sido nada más y nada menos que el primo del alcalde de Madrid, José Luis Martinez-Almeida. Su nombre es Juan Antonio, y desde el minuto uno él y Carlos Sobera bromearon: "Por cierto, eres amigo de mi primo", dijo el familiar del político. El presentador, por su parte, le contestó tirando de humor: "Yo le tengo aprecio. Él a mí no sé, porque no me invitó a la boda".

Juan Antonio, primo de Almeida, en First Dates. / Mediterráneo

Juan Antonio, refiriéndose a que fue una celebración un poco aburrida, le espetó: "No te perdiste nada". Por otro lado, hablando de lo unido que está a su primo y su familia, contó que fué él mismo quien llevó las arras a los padres del edil el día que se casaron.

Después de tener esta conversación con Carlos Sobera, Juan Antonio pasó a conocer a su acompañante de velada, Albina. Con ella también habló de que era familiar del edil de Madrid. "Si se hubiera grabado antes este programa habría ido a la boda del alcalde", bromeó Albina.

Por su parte, Juan Antonio se describió como un "sibarita" que no escatima en lujos: "Me gusta lo bueno y me lo puedo permitir", aseguró. Albina, por su parte, estaba encantada con el primo de Almeida, y dijo que quería seguir conociéndole "hasta donde nos lleve la vida".