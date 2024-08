Tres consejos para escoger a un buen psicólogo

Elegir el psicólogo adecuado es una decisión crucial que puede tener un impacto significativo en tu bienestar emocional y mental. Con la creciente conciencia sobre la importancia de la salud mental, cada vez más personas buscan la ayuda de profesionales para superar diversos problemas.

Es fundamental considerar ciertos aspectos e informarte bien para asegurar que el terapeuta seleccionado se ajuste a tus necesidades específicas y te proporcione el apoyo adecuado.

¿Cómo sé si necesito ir al psicólogo?

Estas son tres preguntas pueden ayudarte a determinar si necesitas acudir a un psicólogo:

¿Has estado experimentando malestar emocional durante un tiempo y este no desaparece o incluso empeora, interfiriendo en tu vida diaria? ¿Has pasado por un evento traumático o muy difícil –como una agresión o la muerte de un ser querido– y no ves mejoría? ¿Has recibido tratamiento por un problema de salud mental y notas que los síntomas están reapareciendo (o tus allegados te lo comentan)?

Si respondiste "sí" a alguna de estas preguntas, puede ser un buen momento para buscar ayuda.

Los tres consejos

Con tantas opciones disponibles y una amplia gama de centros y tipos de terapia, es comprensible sentirse perdido sobre dónde comenzar. Esto es aún más complicado si no se sabe cuáles son las garantías mínimas que estos profesionales y servicios deben ofrecer a los consumidores.

¿Te encaja?

Lo ideal es encontrar un terapeuta y una terapia que se ajusten a tus necesidades y personalidad, ya sea cognitivo-conductual, gestalt o terapia de aceptación y compromiso, entre otras. Además, es crucial que el profesional te ofrezca ciertas garantías para que no pierdas tiempo ni dinero.

Comienza teniendo claro tu presupuesto, disponibilidad de tiempo, si puedes desplazarte a la consulta o no, y si te sentirías más cómodo hablando con una persona de determinado género o edad. Es natural querer acertar desde el principio, pero no te desanimes si no sucede así: la demanda de psicoterapia está en aumento y puede ser difícil encontrar un espacio disponible.

A veces, se trata de encontrar al psicoterapeuta adecuado; otras, del estilo particular de cada profesional. Si no te sientes cómodo con la evolución de la terapia o con el terapeuta, es mejor cambiar de psicólogo

¿Ejerce su profesión correctamente?

Hay que tener en cuenta estos aspectos:

El profesional debe contar con una de estas dos acreditaciones : haber completado la formación sanitaria especializada como Psicólogo Interno Residente (PIR) , que lo certifica como psicólogo especialista en psicología clínica, o poseer la habilitación sanitaria que le permite ejercer como psicólogo generalista especializado en clínica.

: haber completado la formación sanitaria especializada como , que lo certifica como psicólogo especialista en psicología clínica, o que le permite ejercer como psicólogo generalista especializado en clínica. Es esencial que el psicólogo esté colegiado , lo cual implica haber presentado su título universitario oficial. Puedes buscar en la página web del Colegio Oficial de Psicólogos (COP) de tu comunidad autónoma, donde encontrarás un directorio de profesionales registrados con sus nombres y apellidos.

, lo cual implica haber presentado su título universitario oficial. de tu comunidad autónoma, donde encontrarás un directorio de profesionales registrados con sus nombres y apellidos. Además, el psicólogo debe tener un seguro de responsabilidad civil que proteja tanto al profesional como al usuario en el ejercicio de su práctica . En algunos casos, se puede requerir un certificado de delitos sexuales para garantizar que el profesional no ha sido investigado ni condenado por tales delitos, especialmente cuando trabaja con niños, mujeres maltratadas u otros grupos vulnerables.

. En algunos casos, se puede requerir un certificado de delitos sexuales para garantizar que el profesional no ha sido investigado ni condenado por tales delitos, especialmente cuando trabaja con niños, mujeres maltratadas u otros grupos vulnerables. Por último, es fundamental que el psicólogo respete el secreto profesional, asegurando que lo discutido en la consulta no se divulgue fuera de ella.

Hay que tener especial cuidado porque no todas las personas que ofrecen "terapias" son verdaderos psicólogos. Esto es intrusismo profesional.

¿Es mejor público o privado?

El aspecto económico puede ser crucial. En la sanidad pública no se destinan suficientes recursos a la salud mental: el número de psicólogos clínicos en el Sistema Nacional de Salud es muy limitado, y las sesiones no se realizan con la frecuencia necesaria (una vez a la semana o cada quince días). Además, se recetan más medicamentos que se ofrece psicoterapia. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han pedido más psicólogos clínicos en atención primaria. Invertir en esto sería valioso, ya que cuidar la salud mental proporciona beneficios que superan con creces los costos.

Ante esta situación, quienes pueden permitirse pagar un psicólogo a menudo buscan uno de forma privada o a través de un seguro de salud. El precio de una sesión suele oscilar entre 50 y 100 euros. El coste final, que puede variar considerablemente, depende del número total de sesiones necesarias: en general, el costo mensual de la psicoterapia privada está entre 200 y 300 euros.