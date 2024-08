¿Qué es el 'virus woke'? Elon Musk afirma que esta es la causa del fallecimiento de su hijo

Una de las figuras más polémicas y notorias de lo que llevamos del siglo XXI es Elon Musk. El CEO de Tesla Motors y director de la plataforma X, no duda día tras día en recordar sus objetivos al mundo: convertir a los seres humanos en una especie multiplanetaria, reducir la dependencia de los combustibles fósiles mediante coches eléctricos o desarrollar implantes cerebrales.

Pero en el ámbito político, Musk sorprende desde el 2020 por su particular cruzada contra lo 'woke'. Este término se utiliza para referirse a una serie de valores y puntos de vista relacionados con la izquierda y con el progresismo, como la defensa de las minorías étnicas y sociales o el feminismo.

Sin embargo, en los últimos años, hay muchos que utilizan esta palabra, especialmente en redes sociales y en foros de Internet, con connotaciones negativas; como una especie de reacción a lo que consideran que son excesos culturales de los ideales progresistas.

Este es el caso de Elon Musk que, en una entrevista con Jordan B. Peterson, aseguró que su hijo está muerto a causa del virus woke, debido a que le recetaron bloqueadores de la pubertad como parte de su proceso de transición de género.

El magnate culpó a lo que llamó 'virus woke' de "adoctrinar" a uno de sus hijos mayores, quien ahora se identifica como Jenna, una chica transgénero con quien no tiene contacto desde hace cuatro años. Su hija no está muerta, simplemente no mantiene contacto con ella por ser una mujer transgénero.

"Me engañaron para que le diera bloqueadores de la pubertad a mi hijo. Estos son medicamentos de esterilización. Mi hijo Xavier está muerto. Asesinado por el virus woke. Ésta es la razón por la que prometí destruir el virus woke", dijo en la entrevista publicada en redes sociales este lunes.

En otras declaraciones ha precisado el terrible papel que juegan los bloqueadores de la pubertad que son prescritos por médicos en los Estados Unidos como fármacos que efectivamente detienen la producción de estrógenos y testosterona, evitando que los cuerpos de los niños puedan desarrollarse de manera "normal".

"Yo perdí a mi hijo. ¿Ellos le llaman muerte de denominaciones por una razón, no?. La razón por la que esto se llama muerte de denominaciones es porque tu hijo es asesinado. Así que mi hijo está muerto porque fue asesinado por el virus woke", remarcó el empresario en su conversación con Peterson.