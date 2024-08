Alejandro Reyes, hijo de Ivonne Reyes, lanza un contundente mensaje a su padre: “Hay que ser…”

Alejandro Reyes, hijo de la conocida Ivonne Reyes, ha reaparecido en los medios tras un período de silencio. En una reciente entrevista, el joven actor ha compartido detalles sobre sus esfuerzos para hacerse un nombre en el mundo de la interpretación y ha aprovechado la ocasión para dirigir un mensaje claro a Pepe Navarro: "Hay que ser humilde".

Durante la entrevista, Alejandro reveló las dificultades que ha enfrentado al intentar forjar su propia carrera en el cine y la televisión, especialmente debido a la notoriedad de sus padres. “He llegado a pensar que el apellido de mis padres me ha condicionado como actor”, confesó. Explicó que en momentos de pausa laboral, se cuestiona si su situación se debe a su apellido: “A veces pienso: «¿Será por la situación?»… Nadie te confirma que estás haciendo bien el camino, pero uno mismo debe hacerlo. Dentro del cine español de lo que me he dado cuenta es de que da igual quién seas”.

A pesar de que este pensamiento le ronda la cabeza, Alejandro asegura que no le preocupa en exceso, aunque admite que “los apellidos de Ivonne Reyes y Pepe Navarro pesan”. Expresó que la carga de las expectativas familiares es una constante para los “hijos de” y que a veces las oportunidades laborales se ven afectadas por ello: “Siempre está ese peso de querer llegar a las expectativas de tus padres. Que se te vaya algún trabajo por tener los apellidos que tengo… Eso siempre pasa, las puertas se te cierran”.

Sin embargo, Alejandro mantiene una actitud positiva y firme sobre la humildad en el trabajo. Durante la entrevista con El Español, enfatizó la importancia de mantenerse humilde y dispuesto a trabajar: “Hay que ser humilde y ofrecerte a trabajar”.

El joven actor también ha tomado la iniciativa de buscar trabajo activamente, visitando diversas productoras en España: “Yo mismo voy y les pido trabajo. Les he preguntado si mi nombre, de alguna forma, les condiciona para contratarme. Ellos me dicen que para nada, que no”. No obstante, también ha recibido consejos sobre cómo desarrollar su carrera de manera exitosa, sugiriéndole que se mantenga alejado del mundo del corazón, donde sus padres son figuras prominentes: “Lo que siempre me dicen es: «Sigue tu camino, sigue formándote, sigue haciendo tus cosas». No me dicen, por ejemplo, que no me junte con el mundo del corazón… Pero te dan consejos”.

A pesar de los desafíos, Alejandro Reyes se muestra decidido a continuar su propio camino en la actuación, demostrando que, más allá de los apellidos, lo que realmente importa es el esfuerzo y la humildad.