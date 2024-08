Duras críticas del director de La Casa de Papel contra la masificación en el Pirineo: "Se ha convertido en un vertedero"

El turismo ha sufrido un cambio radical en los últimos años debido a la proliferación de creadores de contenido en redes sociales que publican rutas o lugares idílicos que debes visitar. A través de cortos vídeos de poco más de un minuto, estos influencers consiguen que un destino completamente desconocido para el público general sea viral. Esto desencadena un efecto de atracción para todos los turistas consumidores de redes sociales que en su próximo viaje desvían su ruta para pasar por ese lugar, que solo los lugareños conocían hasta hace nada.

El Pirineo aragonés se ha sumado en los últimos meses a la lista de destinos preferidos de los influencers viajeros que se han dedicado a crear abundante contenido de todos los rincones de esta preciosa zona. Estos vídeos ayudan a traer nuevos turistas a las localidades cercanas a los lugares mostrados, pero también pueden desencadenar en una masificación turística nada favorable para el paisaje.

Esta situación ha comenzado a molestar a algunos vecinos de la zona que también han utilizado las redes sociales para expresar su opinión al respecto. Una de las voces más conocidas es el zaragozano Álex Rodrigo, director y guionista de series populares como La Casa de Papel, Veneno, Vis a Vis o El Embarcadero. "En mi pueblo había una poza bastante tranquila a la que acudía la gente local en verano (no hay piscina municipal en el municipio). Desde hace varios años se ha viralizado entre turistas, hasta masificarse y convertirse en un vertedero. Ya nadie del pueblo viene", relata en su cuenta de Twitter, actual X.

A pesar de publicar fotos de las bonitas pozas del Pirineo llenas de gente, el también guionista no ha querido que se comparta la ubicación exacta para no atraer todavía más turistas a la zona. "Hasta hace poco la convivencia era sostenible. El boca a boca hacía que viniese algún curioso…Pero los influencers rompieron la baraja. He perdido la cuenta de la gente que me ha preguntado por la poza, y les he dicho que no existe", admite Álex Rodrigo tras compartir una foto sobre un reel en el que se ve el título de "la poza más bonita de España".

Por último, el zaragozano pide a sus seguidores que "no publiquen la ubicación de lugares que no admiten masificación ni están pensados para ello" antes de recordar que mucha gente en la zona vive del turismo, pero siempre "con sentido común".