Multas para los copilotos: ¿Sabías que también puedes ser sancionado?

Muchas personas todavía piensan que solo el conductor tiene obligaciones que cumplir dentro del coche. Si bien es cierto que el piloto lleva gran parte de la responsabilidad al volante, lo que haga o deje de hacer el copiloto también puede marcar una gran diferencia. Un buen copiloto puede contribuir significativamente a un viaje seguro, mientras que un mal comportamiento puede convertir el trayecto en un verdadero riesgo.

Por eso, existen algunas multas que pueden aplicarse a los copilotos, recordándonos que todos los ocupantes del coche tienen responsabilidades y leyes que cumplir para garantizar la seguridad en la carretera.

Cuidado con el cinturón de seguridad

No ponerse el cinturón es uno de los elementos más cruciales dentro de un vehículo para todos los pasajeros. No solo se sanciona a quien no lo lleva puesto, sino también a aquellos que lo llevan mal abrochado.

Si el copiloto no lleva el cinturón abrochado, la sanción asciende a 200 euros. A diferencia del conductor, que además de la multa perdería cuatro puntos del carnet, al copiloto no se le retiran.

PI Studio

Poner los pies sobre el salpicadero

La posición en el asiento, sí que importa, actitudes como poner los pies sobre el salpicadero, sentarse con las piernas cruzadas o adoptar posturas inapropiadas mientras se duerme pueden poner en riesgo la seguridad del viaje.

Estas posiciones no solo distraen al conductor visual, sino que, en caso de un accidente, podrían provocar graves lesiones al copiloto por el despliegue del airbag, que podría también desviar la atención del conductor.

Los pies en el salpicadero es una de las infracciones que no debe cometer el copiloto. / Freepik

Distraer o incumplir la distancia con el conductor

La concentración del conductor es clave para la seguridad vial. Cualquier distracción puede poner en riesgo a todos los ocupantes del vehículo. Acciones como enseñar una fotografía con el móvil, dar un beso o entorpecer la visión del conductor pueden ser importantes para evitar un accidente o provocar uno. Por eso, la DGT impone sanciones severas para las acciones que puedan distraer al conductor y comprometer la seguridad de ambos.

Las multas pueden ascender hasta 500 euros, especialmente si el copiloto participa en discusiones mientras el vehículo está en marcha o crea un ambiente negativo. La Dirección General de Tráfico advierte sobre la importancia de mantener un ambiente tranquilo y evitar cualquier comportamiento que pueda distraer al conductor.