"Te planteas si seguir viviendo aquí, mi hijo vomita cada vez que dan lluvias"

El Mas de Don Pedro no sale en Google Maps. Si una escribe ese nombre en la aplicación de mapas, se traslada automáticamente a algún lugar de Tarragona. Has de buscar a mano este punto de casas diseminadas entre el núcleo de la ciudad de Torrent y Calicanto, entre un parking de tractores, un 'paint ball' y un vivero. Una carretera que no tiene nombre en la que vive Manolo, Jessi, Juli, Sara, Luis o Francisco, entre otros vecinos. Un punto donde viven entre 80 y 100 personas y que también sufrió la dana el pasado 29 de octubre.

El agua "sucia" como relatan los vecinos llegó de forma violenta y como si fuera un mar desde el barranco del Poio. Arrasó con las plantas bajas. Todo lo que había dentro de las casas se ha perdido. Lo cuentan los vecinos y vecinas y dicen, también, que muchos de los destrozos se causaron por piezas, ruedas y contenedores del aparcamiento de camiones que hay a escasos metros de sus casas.

Ruedas de camión que sacaron de las casas tras la dana. / V.P.

Sin agua corriente

La mayoría de gente que vive en el Mas de Don Pedro, además, no tiene agua a día de hoy. Están sin suministro desde el día D. El ayuntamiento les brinda agua potable y la que es para lavar o ducharse se la está dejando el propietario de un pozo de forma altruista. "Nos pasan una manguera y vamos tirando", comentan.

Y es que esta zona se abastece de agua con unos de los pozos que hay en la zona, que es privado y que ha quedado dañado por el temporal. Las infraestructuras se han roto, las tuberías se han rajado y la consecuencia es que más de cuarenta días después todavía no se ha puesto a punto. "Nos están ayudando pero padecemos las faltas de agua. Hay averías por rotura y gracias a unos pozos de regadío hemos podido hacer una especie de 'bypass' para poner la lavadora y ducharnos", explica Manolo, que es el secretario de la asociación de vecinos de la zona.

Vecinos del Mas de Don Pedro en Torrent, mientras limpian sus casas, sus campos y la carretera. / V.P.

Sobrevivir subidos al banco de la cocina

En la carretera a la que dan sus casas hay varios operarios que ha contratado este vecino para que le reparen la verja de su campo. Están podando malezas y restos de vegetación que llegó con la riada y colocando las estructuras de la nueva valla. También hay más vecinos conversando en la calle. Entre ellos Luis y Sara. Esta pareja vive en la misma 'manzana' y tienen dos hijos de 9 y 6 años. Lamentan que este episodio al que sobrevivieron "toda la noche subidos al banco de la cocina con los niños" ha marcado a su familia.

"Mis hijos están con psicólogos, cuando dan lluvias, como la otra vez que hubo una segunda alerta roja, mi hijo lo pasa muy mal. Se pone a vomitar, muy nervioso, a temblar. Lo que hacemos es llamar a la psicóloga y nos dice que es normal", cuenta Luis.

Luis, Sara y su vecino Francisco, con los escombros que acumulan delante de su casa. / V.P.

Sus hijos no han vuelto a dormir en sus habitaciones desde el 29 de octubre. "Ahora dormimos los cuatro juntos en la nueva cama que nos compramos, la anterior quedó inservible. La verdad que después de esto te planteas si seguir viviendo aquí, pero, ¿dónde vamos? esta es nuestra casa", cuenta. No solo se estropeó la cama, también se echaron a perder muchísimos muebles, los electrodomésticos y todas las herramientas de este vecino, que trabaja fabricando piezas de motos como autónomo.

"Estamos viviendo de ahorros. Nos pasamos el día limpiando"

"Me he dado de baja como autónomo y ahora estamos los cuatro viviendo de ahorros. Somos gente organizada pero he perdido muchísimo material que tenía en casa. Psicológicamente tampoco me apetece volver a trabajar. Me dedico todo el día a tirar muebles, vaciar cosas, ir al ecoparque y conforme voy pudiendo voy comprando cosas. Ya tenemos sofá", comenta el vecino Luis. "Hay quien tiene mucho colchón económico pero nosotros hasta que no nos paguen los seguros no podemos volver a arreglarnos la casa. Estamos sin lavadora, ni lavavajillas. Suerte que tenemos agua y luz, con lo que hay por ahí, tampoco nos podemos quejar, aunque esto nos ha trastocado la vida entera", dice.

Los hijos de Luis y Sara ya han vuelto al colegio. Con el coche que pudieron rescatar ("le dije a un amigo mecánico que me ayudara y ya le pagaría, pero necesito el coche para llevar a los niños al colegio") trasladan a sus hijos a la escuela, a la que volvieron tras dos semanas de shock. Aún así, dicen, la normalidad todavía tardará en llegar. "Se nos han pinchado las ruedas seis veces ya, al final nos sale hasta caro salir de casa", lamenta Luis.

Lucha contra el aparcamiento de camiones

Y es que las vías de tránsito alrededor de este diseminado están llenas de objetos punzantes, de materiales de camiones, cristales y restos de cosas que arrastró la corriente. Si algo les ha hecho daño a parte del torrente de agua, son los restos de los camiones que duermen a escasos metros de sus casas. Una infraestructura contra la que llevan luchando años. "Porque no dio un camión contra mi casa, que si llega a ocurrir me quedó totalmente a la intemperie y no sé si hoy lo estaría contando", lamenta otro vecino. La desorienctación, la estupefación y la sorpresa del río de agua que llegó hasta sus casas se convirtió en "pavor" cuando vieron un contenedor de los del parking de camiones flotando. "Ahí nos dimos cuenta de que algo gordo había pasado".