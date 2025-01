El 'boom' de los mayores de 65 años haciendo pesas en el gimnasio: "Los médicos recomiendan más ejercicios de fuerza"

Suena 'The winner takes it all' de Abba y Blanca Miret levanta con agilidad la kettlebel de cuatro kilos. Blanca sabe bien de eso de ganar. Fue en su día récord de España de 100 y 200 metros lisos y compitió durante años a nivel mundial en diversas pruebas, entre ellas pentatlón, pero cerca de los 40 años dejó el atletismo, aunque seguía formando a entrenadores en el INEF. Antes de la pandemia del covid, en el primer Memorial de Atletismo Miguel De la Quadra-Salcedo, le invitaron a correr a modo exhibición. Por los viejos tiempos. "Ahí volví a notar el gusanillo, me decía, 'qué bonito', 'qué sensaciones'". Y desde entonces no ha parado. Ha vuelto a recuperar el ejercicio físico como rutina de vida. Tiene 80 años.

En los últimos tiempos cada vez son más las personas mayores que se apuntan al gimnasio a mejorar la fuerza o que vuelven a correr. "Ahora mismo los médicos en vez de pautar tanto el paseo pautan fuerza, sobre todo a mujeres. Eso ha provocado que haya una tendencia en el público mayor a volver a ejercitarse", cuenta Jacinto Rodríguez, entrenador de equipos de competición de muay thai y también entrenador personal en el gimnasio Soma SHC de Madrid, donde Blanca entrena con su marido, José Manuel Ballesteros, maestro de maestros.

Campeones de España a los 80 años

Seleccionador femenino durante 20 años, en su día director de la escuela de entrenadores, y ex responsable del medio fondo español en la época dorada -Abascal, Cacho, González...-, José Manuel sigue entrenando, pero ahora especializado en personas mayores. Entre sus alumnos más aventajados, Estanis De la Quadra-Salcedo, campeón de España de lanzadores de peso de mayores de 80 años. "Cada vez hay más competiciones de veteranos. Es una corriente cada vez mayor. Hacer fuerza, ir al gimnasio, correr. Con determinada edad no te puedes estar quieto. Algunos van para mantener, pero otros empiezan ya mayores", revela José Manuel, que tiene 88 años, pero se pone a hacer sentadillas con la facilidad de un veinteañero.

La ex atleta Blanca Miret, de 80 años, durante un ejercicio de fuerza en el gimnasio Soma SHC de Madrid. / ALBA VIGARAY

El veterano entrenador también relaciona este boom del ejercicio en la edad silver con un cambio en los consejos de los médicos, después de que numerosos estudios científicos hayan concluido que el ejercicio físico combinado con suplementación deportiva ayuda a aumentar la masa muscular, la fuerza y la calidad de vida en adultos mayores que padecen sarcopenia, la pérdida de músculo que se acreciente con la edad.

"El deterioro empieza a desaparecer"

"Antes los médicos te decían a determinada edad que el ejercicio era peligroso, que solo andar, pero cada vez se ve más necesario tener algo de actividad. Uno puede estar bien cardiovascularmente, pero si va perdiendo capacidad física... Ahora los médicos empiezan a argumentar que la fuerza es tan importante como la capacidad aeróbica", aprecia José Manuel, que realiza entrenamientos en polideportivos del norte de Madrid o en gimnasio y recomienda retomar el deporte con un monitor o entrenador personas.

Según asegura, muchas de las personas a las que entrena vuelven al ejercicio cuando "le ven las orejas al lobo y ven que el deterioro es notable, y cuando lo hacen ven que mejoras y mejoras, que el deterioro empieza a desaparecer. Se encuentran muy bien, la diferencia es enorme y eso motiva muchísimo. Te das cuenta que el tiempo no va en contra tuya, que la condición física se mantiene".

Los ejercicios de fuerza de adaptan a la edad y particularidades de cada una de las personas que entrenan. / ALBA VIGARAY

Gimnasios especializados en mayores

"Es que la diferencia que notan es abismal", cuenta Guillermo García-Bouza, entrenador personal y responsable de los gimnasios Vivir 100, los primeros en Madrid especializados en personas mayores. "Te llega gente con bastón, con miedo a salir a la calle, que ve sus relaciones sociales que van incluso disminuyendo, y al cabo de seis semanas van sin bastón, con seguridad. No solo se vuelven más fuertes, sino más ágiles. Los dolores disminuyen y descansan mejor. Les cambia el mundo, la verdad".

Blanca define su vuelta a las pistas de atletismo, donde vuelve a competir, como una "liberación, entrenas con un objetivo, ir de más a más". Para José Manuel también hay una parte de "rejuvenecimiento, gente que te viene con dolores de rodilla, de lumbares o cervicales y a los dos meses no tienen si hacen el ejercicio adecuado".

Guillermo García-Bouza señala que la pandemia reactivó la tendencia al alza de hacer ejercicio entre los mayores. En su gimnasio especializado lo primero que hacen con los recién llegados es preguntarles cómo se ven a ellos mismos y evaluarle su fuerza, movilidad, equilibrio y flexibilidad, entre otras cosas.

"En base a eso hacemos un plan personalizado con una primera fase que consiste en crear estabilidad en articulaciones donde no la hay o fortalecer músculos más débiles. En la segunda fase se sienten ya con menos dolores, más ágiles y ya metes ejercicio más complejos", apunta el entrenador especializado en senior, que insiste mucho en que a esa edad "hay que entrenar la fuerza sí o sí".

José Manuel Ballesteros, preparándose para un ejercicio de fuerza en el gimnasio Soma SHC de Madrid. / ALBA VIGARAY

Según explica Jacinto Rodríguez, de Soma SHC, hay que adaptar bien todos los ejercicios a la edad de la persona, "sabiendo las limitaciones que tiene cada edad". "El ejercicio a esta edad es particularmente gratificante", señala, "porque realmente pocas partes del cuerpo tienen tanta reversibilidad como la musculatura. Notan que dolores que tengan bajan una barbaridad porque protegen la zona ligamentosa, articular. Al tener menos dolor eso repercute a nivel emocional, y toda relacional hormonal es beneficiosa", concluye el entrenador, que también aconseja que sea una actividad "presencial" y con asesoramiento, aunque sea en un grupo reducido.