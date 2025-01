Adiós a Isabel Rábago: Telecinco descarta a la colaboradora para 2025.

Ha saltado la sorpresa en Telecinco con el anuncio de despedida de una de las colaboradoras más clásicas de la cadena. Se trata de Isabel Rábago y como ha anunciado Mediaset, no seguirá vinculada a la compañía para este 2025. La noticia llega después de que, según ha confirmado El Confidencial Digital, "no logró superar el filtro y su participación ha sido descartada".

De esta forma queda fuera de Vamos a ver, programa diario que se emite por las mañanas en Telecinco y en donde era una de las colaboradoras más habituales y con importancia dentro del programa. Los rumores ya se han disparado y muchas voces apuntan a que una discusión con Marta López pudo desencadenar todo para que la dirección del programa optase por retirarla.

Ocurrió hace unos meses, tratando el tema de Bárbara Rey. "Me llama la atención que haga sentir culpable a un chico al decir 'me tuve que hacer un Interviú para pagarte la carrera'. Si yo hubiera tenido una cuarta parte del dinero que ha tenido ella, hubiera criado a mis tres hijos con creces", señaló Marta López, a lo que Rábago no pudo dejar de contestar antes estas palabras.

"Qué buenas madres somos todas. Somos maravillosas desde un plató de televisión. El mensaje ese de las mujeres en casa y calladitas no, eh", respondió, empezando una fuerte discusión. "¡Me niego, me niego! ¡Basta ya, basta ya, basta ya! Hay que ser muy cínico para decir y defender eso cuando nosotros en los platós de televisión vivimos de estos enfrentamientos".

Finalmente, fue la dirección del programa la que tuvo que entrar de inmediato para frentar el enfrentamiento. Hasta el propio Joaquín Prat asumió que la situación le estaba superando, dejando la responsabilidad en manos de la dirección.