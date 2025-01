Este es el impactante cambio físico de Llados que ha dejado a todos boquiabiertos: "O está en volumen o.."

Amadeo Llados, el influencer viral por todas las barbaridades que suelta por la boca desde discursos de odio hacia los "panzas" y los "mileuristas", ha preocupado a todos sus seguidores por su estado físico. El motivo por el cual crítica a la gente es por la manera conformista de vivir la vida. No obstante, con estas declaraciones que realiza en redes sociales ha llegado a conseguir más de un millón de seguidores en Instagram.

Actualmente, el creador de contenido está viviendo una vida alejada del foco mediático, aunque rodeado de lujos entre coches exclusivos, fiestas en yates y encuentros en casas espectaculares. Llados, que vive en Miami, decidió tomarse un tiempo en redes tras ser investigado por presunta estafa agravada y delitos de odio a raíz de una querella contra él.

Llados siempre se ha mostrado en contra de las personas que tienen panza. Y así lo explicaba en sus cursos que impartía para narrar su propia historia personal de éxitos. Gracias a las clases, que las compaginaba con sus vídeos virales en redes sociales, obtuvo una gran cifra de dinero, que le ayudó a crecer el patrimonio que poseía.

Sin embargo, el influencer se ha vuelto viral en las últimas horas por su aparente cambio físico que ha mostrado en un video, donde se puede ver a Llados explicando que "a ver, máquinas, tenéis que dejar de escuchar consejos a 'panzas'. "Mirad dónde tengo yo la panza. La panza la llevo yo en la matrícula para demostrar al mundo que una panza también puede ser la primera".

Las redes no han perdonado la oportunidad y han explotado en contra de su estado de forma. Un usuario en 'X' ha comentado que "o está en volumen o esa papada no es de hacer fukinburpis". Otro ha compartido que "no se puede hablar de panzas y fucking croissants, cuando te los estás comiendo de 3 en 3".