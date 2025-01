Marta Peñate se sincera sobre su relación con Tony Spina: "Ha sido la peor sensación del mundo"

Las redes sociales han sido el lugar ideal para que Marta Peñate se desahogue, sobre todo después de los problemas que está teniendo para quedarse embarazada. Y ahora se sincera sobre su separación con Tony Spina: "Ha sido la peor sensación del mundo".

Y es que la ganadora de 'Supervivientes All Stars' respondía a un comentario en sus redes sociales que decía "Tony no te quiere, no le dan un hijo". Al respecto, Marta quiso aclarar que "Tony me quiere, y que tengamos un hijo o no, no será motivo nunca de nuestra separación. A todas las mujeres que pasen por algo como yo os quiero decir una cosa: nunca tengáis esa sensación, yo la he tenido y ha sido la peor sensación del mundo, quien te quiere, te va a querer porque es feliz contigo".

También quiso destacar Marta que "seguro que conocemos muchísimos casos de parejas que tienen hijos y se separan. Un hijo no da la felicidad a una pareja. Un hijo seguramente sea lo más bonito que puedas tener, pero no equivale a que por ello te vayan a querer más o menos...".

Reflexión

Finaliza su reflexión afirmando que "dejémonos de decir tonterías porque un hijo no da estabilidad, ni más amor por una pareja. Incluso me atrevo a decir que si no existe una relación sólida y de entendimiento puede acabar provocando muchas separaciones, ya que lo he vivido".

Publicación de Marta Peñate