Carlota Corredera, más fuerte que nunca, se sincera sobre su separación: "Tienes que dejar que el dolor te atraviese para poder pasar página"

Hace más de un mes que Carlota Corredera y Carlos de la Maza rompieron su matrimonio de más de una década para emprender viajes distintos. Después del mensaje en redes sociales, donde la presentadora anunciaba la separación y pedía respeto para la familia, no se ha sabido nada más de su estado de ánimo... hasta ahora. La televisiva ha hecho una aparición en el pódcast Zeta Peta 2.0 en el que se ha sincerado sobre su estado de ánimo.

Un momento complicado

Corredera está pasando por uno de los momentos más complicados de su vida. Sin embargo, confiesa que es "una persona muy optimista" y que está ilusionada con ver qué le espera en el próximo año, añadiendo que, a pesar del dolor, nunca ha perdido la sonrisa.

Le ha dedicado unas bonitas palabras a su exmarido, poniendo en valor su relación, y ha declarado que está dispuesta a sentir todo lo que tenga que sentir y a hacer el proceso de duelo de manera completa, sabiendo que habrá mejores y peores momentos: "A veces las cosas, cuando tienes muchas expectativas, se tuercen. Pero soy muy fuerte y no me queda otra que pasarlo. No hay atajos, tienes que dejar que el dolor te atraviese para poder pasar página", ha explicado la televisiva.

Momentos dolorosos

A pesar de todo, sabe que saldrá adelante, admite que está viviendo momentos dolorosos pero que, gracias a la buena compañía que tiene, está convencida de que puede superar los grandes obstáculos.