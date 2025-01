Los abonos gratuitos de Renfe se extienden en 2025: descubre cómo solicitarlos

Fomentar el transporte público sigue siendo una de las principales estrategias del Gobierno para promover alternativas de movilidad más sostenibles. Esta apuesta comenzó en 2022, un año marcado por una inflación elevada y el encarecimiento de los combustibles, que afectaron considerablemente a los bolsillos de quienes se desplazaban con frecuencia. En respuesta, se lanzó una iniciativa para reducir el costo de los viajes en tren para los usuarios habituales.

La medida se ha extendido hasta el 30 de junio de 2025 y llega con novedades. Por primera vez, los sistemas públicos de alquiler de bicicletas también estarán incluidos en las bonificaciones al transporte público, aplicando un descuento del 50 % en sus abonos. Esta ampliación refuerza el compromiso con una movilidad más económica y sostenible para todos.

Viajes gratis

El Real Decreto Ley 14/2022, aprobado el 1 de agosto de 2022, permitió el uso gratuito de los trenes de cercanías y media distancia operados por Renfe durante el último año. Esta medida, inicialmente extendida a todo 2024, ahora se prorroga hasta el final del primer semestre de 2025.

Según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), el objetivo principal de esta gratuidad es combatir la crisis del combustible y fomentar la sostenibilidad ambiental, incentivando a los ciudadanos a optar por el transporte público en lugar de vehículos privados. Para ello, el Gobierno destinará 1.608,7 millones de euros, tanto para financiar esta extensión como para implementar nuevas medidas a partir del 1 de julio de 2025. La intención es consolidar el transporte público colectivo como una alternativa segura, económica y sostenible, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles, el uso del coche particular y las emisiones contaminantes.

Cómo funciona

Está disponible un abono gratuito que permite realizar viajes ilimitados en los trenes de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia convencional, operados por Renfe, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2025. Estos abonos pueden adquirirse desde ahora en los puntos de venta habituales. En concreto:

Cercanías

Se ha creado un abono específico para cada núcleo de Cercanías o Rodalíes, como Madrid, Barcelona o Bilbao. Este abono permite viajes ilimitados entre cualquier origen y destino dentro de ese núcleo, pero será gratuito solo si se realizan al menos 16 viajes en los cuatro meses de vigencia, es decir, un mínimo de 4 viajes al mes. Para fomentar el uso habitual del transporte público, es necesario dejar una fianza de 10 euros, que será reembolsada al final del periodo si se cumple con el número mínimo de desplazamientos.

Media distancia

La media distancia convencional también está subvencionada al 100 % por el Gobierno. Para ello, se ha diseñado un abono especial que permite realizar viajes ilimitados durante cuatro meses. Sin embargo, para que sea gratuito, es necesario completar al menos 16 viajes en ese periodo. Este abono requiere una fianza de 20 euros, que será reembolsada al final tras verificar que se cumplió el número mínimo de desplazamientos. A diferencia de las Cercanías, se necesita un abono específico para cada ruta, es decir, para cada combinación de origen y destino.

Descuento en Avant, Alta velocidad y autobuses

Los trenes Avant, que son de alta velocidad y cubren trayectos de media distancia, no serán gratuitos. Sin embargo, ofrecen una bonificación del 50 % para los viajeros frecuentes que adquieran abonos multiviaje como la Tarjeta Plus, la Tarjeta Plus 10 o la Tarjeta Plus 10-45.

Si adquiriste un bono antes del 1 de septiembre pero lo usarás después, puedes solicitar la devolución del 50 % del precio. Además, estos descuentos son acumulables con otras reducciones, como las aplicadas a familias numerosas.

En los servicios de Alta Velocidad, como el AVE, los viajeros frecuentes podrán disfrutar de un descuento del 50 % en trayectos cuya duración sea inferior a 100 minutos.

Las líneas de autobuses interurbanos bajo concesión estatal están obligadas a aplicar un descuento del 50 % en los abonos multiviaje que incluyan más de dos trayectos, vigente desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Para cubrir este beneficio, se ha destinado una compensación económica de 5,5 millones de euros.

Cómo pedir los abonos

Los abonos de Renfe pueden adquirirse en los puntos de venta habituales, como máquinas de autoventa, taquillas o a través de su aplicación móvil. Al solicitarlos, es necesario depositar una fianza, que puede pagarse con tarjeta de crédito (en cuyo caso la devolución será automática) o en efectivo. Estos abonos son personales e intransferibles, por lo que se debe presentar un documento de identidad válido, como el DNI, NIE o pasaporte, para formalizar la compra.