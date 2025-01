La Cúpula de Hierro de Israel: el escudo antimisiles más potente del mundo lo manejan veinteañeros que hacen la mili

No está permitido hacer fotos, no se puede revelar la ubicación, no se proporciona información sobre cuántas personas trabajan en el proyecto ni apenas detalles técnicos de su funcionamiento. Todo el mundo habla de ella, pero en realidad es uno de los secretos mejor guardados del Ejército de Israel en los últimos conflictos armados que viene manteniendo el país con sus vecinos.

Sin embargo, este medio ha podido acceder, por un tiempo muy limitado, al corazón del tesoro de la defensa israelí. Se trata del Iron Dome. En español se le llama Cúpula de Hierro, Doncella de Hierro o Domo de Hierro. Es todo lo mismo: tal vez el escudo antimisiles más poderoso del mundo, que está trabajando a marchas forzadas en el último año.

La base a la que accedemos se encuentra en un punto indeterminado en mitad del desierto de Neguev, en la región de Eshkol, justo en la frontera con Gaza. Pero hay algunas unidades más repartidas por todo el país. De hecho, en cuanto conseguimos acceder al campamento de Eshkol (tras largas gestiones con las autoridades de Israel), los militares nos advierten de que tenemos que movernos a otra parte para seguir con la entrevista. ¿A qué se debe? Un soldado nos señala dos pequeñas nubes que acaban de aparecer en el despejadísimo cielo del desierto: los compañeros de otra base acaban de interceptar dos misiles que se dirigían hacia nosotros. Es el día a día en Oriente Próximo.

También nos prohíben citar textualmente frases de los militares que nos explican el funcionamiento. La primera norma de la Cúpula de Hierro es que nadie habla de la Cúpula de Hierro. Como El Club de la Lucha. Y es que de este escudo depende gran parte de la seguridad del estado. Y más en las últimas fechas. Los hutíes atacaron Tel Aviv unas horas antes de la entrevista. Esa noche, el sistema empleado para frenar los misiles procedentes de Yemen fue la denominada Flecha (Arrow). El tercero es la Honda de David (David's Sling). Cada uno se utiliza para repeler diferentes tipos de ataques.

La joya de la corona

¿Qué es eso de la Cúpula de Hierro? Se trata de un sistema móvil de defensa aérea israelí desarrollado por las empresas Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries. El más potente de cuantos dispone el país. Está diseñado para interceptar y destruir cohetes de corto alcance, aeronaves y otros misiles. Fue creado en marzo de 2011, y el mes siguiente interceptó su primer cohete, que procedía de Gaza. En noviembre de ese año ya había neutralizado más de 400 cohetes. Un sistema casi infalible que ha sido perfeccionado durante los años siguientes.

No se imaginen una cúpula como tal. Es sólo un nombre. A simple vista es un cañón con una veintena de salidas para los proyectiles. Descansa sobre una base móvil y puede ser desplazado mediante camiones o carros pesados. Las fuerzas armadas de Israel cuentan con varias de estas unidades, que se encuentran repartidas por las zonas más conflictivas del país, especialmente los límites con Gaza y el Líbano.

El Iron Dome en plena acción. / IDF

La Cúpula de Hierro dispone de un radar propio y un centro de control. Detecta el lanzamiento del cohete a derribar y sigue su trayectoria. El sistema es capaz de calcular el punto de impacto y usa esta información para determinar si el objetivo constituye una amenaza para un área designada. Pero, aunque se trata de un sistema automatizado, necesita manos para que funcione. Y aquí, las manos la ponen los soldados de reemplazo.

20 años

Lo primero que sorprende al llegar al campamento base es la edad de los (y las) militares. Porque en el ejército israelí sí hay paridad: todos los jóvenes de 18 años deben realizar el servicio militar obligatorio, sean hombres o mujeres. Y en el Iron Dome se cumple a rajatabla. Hay el mismo número de chicos que de chicas. Ninguno de ellos es soldado profesional. Son todos de reemplazo. Es decir, están haciendo la mili. Tampoco hay nadie mayor de 20 años en toda la base.

Dos containers de mercancías reconvertidos en camaretas albergan las austeras literas en las que estos militares hacen su vida. En una duermen los hombres y en otra las mujeres. Un depósito recoge la escasa lluvia que cae en el desierto y la filtra para que los militares puedan asearse. A veces no hay agua caliente, por lo que les toca ducharse por la mañana o durante las primeras horas de la tarde. A partir de las 5, el desierto de Neguev se convierte en el punto más frío de Israel.

Hay un tercer contenedor al que llaman "The Club" y es el lugar en el que pasan los ratos de ocio. Una tele, una videoconsola, un billar pequeño y una guitarra son los escasos entretenimientos con los que cuentan estos jóvenes. No hay nada alrededor y los víveres les llegan dos veces al día en vehículos del ejército. Los soldados se turnan haciendo guardias de 4 horas y descansando 8. El calendario de trabajo suele ser de 11 días de servicio y 3 de permiso.

Ninguno de los militares que custodian y cargan los proyectiles estuvo presente durante el masivo ataque lanzado por Hizbulah Líbano el pasado mes de octubre. Los soldados van rotando. No son ellos los que deciden cuándo se usa, pero sí que saben que, cuando llega la alerta, disponen de muy pocos segundos para llevar a cabo la carga de misiles en el interior de la Cúpula de Hierro.

No son soldados profesionales y ninguno supera la veintena, pero aseguran que no tienen miedo. Están mentalizados desde que, el 7 de octubre de 2023, Hamás dirigiese contra Israel el más contundente de sus ataques. Todos conocen a compañeros que pasaron previamente por ahí. Y son conscientes de la responsabilidad que conlleva cargar la munición del secreto mejor guardado de Israel.

Cuando acaben el servicio militar, de dos años de duración, cada uno de ellos procederá a cumplir una tradición israelí, que consiste en tomarse un año sabático para viajar por el mundo. Algunos ya saben que se recorrerán América de arriba abajo. Otros revelan que se irán al sudeste asiático. Muchos optarán por Europa. Pero, por el momento, saben que la seguridad del país recae sobre sus manos.