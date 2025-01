La dieta del limón: el plan de alimentación que está de moda para adelgazar en sólo 5 días

Las dietas milagro no existen, eso está claro, pero sí que existen alternativas que nos pueden ayudar a perder peso de una forma más rápida en algún momento puntual. Antes de empezar cualquier actividad para perder peso, debemos tener claro que siempre hay que acudir a un profesional que nos aconsejes y nos dé las pautas que necesitamos conocer para lograr nuestros objetivos.

Dicho esto, en los últimos tiempo ha empezado a sonar con fuerza una nueva dieta baja en calorías y diurética que contribuye a perder peso de forma rápida. Se trata de la dieta del limón, un nuevo modelo de régimen que además de ayudarnos a adelgazar rápidamente, ayuda a limpiar el organismo. Se trata de una dieta depurativa que promete eliminar toxinas del cuerpo, así como limpiar el sistema digestivo y los riñones.

Es importante señalar que no es una dieta que se pueda mantener a largo plazo, su única finalidad es perder peso para un momento concreto. No es recomendable para personas con problemas de salud crónicos y, las personas que tienen problemas de estómago, deben usarla con precaución, ya que pueden aumentar sus molestias gástricas. No se debe mantener más allá de cinco días, debido a que es una dieta carencial. Además, no se debe repetir de forma continuada y bajo ninguna circunstancia se debe repetir antes de dos meses.

El limón es una fruta que tiene una gran cantidad de minerales como el potasio, hierro y magnesio, y es muy rico en vitamina C. Gracias a ello se le considera un buen aliado del sistema inmunológico, promueve la formación de colágeno y contribuye a la cicatrización de las heridas. Además, tiene muy pocas calorías, produce efecto saciante, facilita la digestión de los alimentos y favorece la expulsión de líquidos del cuerpo, con lo que potencia la eliminación de toxinas. También se la considera un potente quemagrasas, de ahí que se haya convertido en el aliado perfecto de algunas dietas.

¿En qué consiste la dieta del limón?

Esta nueva dieta de moda se centra principalmente en la incorporación, de manera muy momentánea y esporádica, del limón en nuestra alimentación, pero ¿cómo podemos hacerlo? Aquí te contamos cuáles son los pasos a seguir para conseguir adelgazar de una forma rápida y sencilla.

Zumo de limón en ayunas

El primer paso para bajar de peso con la dieta del limón comienza justo en el momento de levantarte. A primera hora de la mañana y en ayunas debes tomar un vaso de agua tibia con limón.

Limón para aderezar tus platos

Después, a lo largo del día debes introducir el zumo de limón en tus platos. Por ejemplo, es un perfecto aderezo para las ensaladas y un ingrediente excelente para tus sopas adelgazantes. También puedes aderezar con limón tus carnes y pescados a la plancha.

Agua con limón durante todo el día

Tomar agua con limón a lo largo de toda la jornada también te ayudará a perder peso al tiempo que depura tu organismo y limpia tu hígado. Prepara una botella de litro y medio de agua mineral con el zumo de un limón y ve tomando la mezcla a lo largo de todo el día.

Infusiones con limón

Las infusiones con limón son otra de las claves de este régimen. Por ejemplo, puedes preparar té de limón y jengibre o una infusión de canela y limón. Ambas te ayudarán a desinflar tu vientre y a quemar grasas. Además, puede añadir unas gotas de limón a cualquier otra infusión para adelgazar que te prepares.

Con la dieta del limón, la limonada pasa a formar parte de tu alimentación diaria. Para eliminar un poco su acidez, puedes endulzarlo con miel o con canela, ya que puede provocar dolencias estomacales. Durante los cinco días que dura la dieta, no más porque podría ser peligroso para tu salud, es importante comenzar y terminar comenzamos y terminamos el día con un vaso de limonada. El resto de nuestro menú se basará en la disminución del consumo de proteínas y carbohidratos y un aumento del de frutas y verduras.

Se recomienda tomar solo unos cuatro vasos diarios de esta mezcla, y siempre bajo supervisión médica anterior. Es importante que recuerdes que, además de realizar esta o cualquier otra dieta, es necesario que vayas cambiando tus hábitos de vida y comiences a realizar ejercicio de forma más habitual.