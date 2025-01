Por qué no tomar leche puede aumentar el riesgo de cáncer

El ser humano es el único animal que bebe habitualmente leche en edad adulta (aunque a los gatos, perros y otros animales les encanta). Una adaptación intestinal evolutiva, tras la domesticación del ganado lechero, hace al menos 6.000 años, permitió que nuestro organismo, tras la lactancia, siga produciendo lactasa, la enzima que permite metabolizar la lactosa de la leche. Sin embargo, los lácteos son los alimentos que generan más intolerancia y los más eliminados de la dieta por elección. Según un estudio de 2022, entre las personas que evitan incluir algún alimento en su dieta, la leche se sitúa en primer lugar, con el 23,4%. Es el primero en generar intolerancias (40%), pero hay consumidores que eligen eliminar los lácteos de su dieta sin tener ningún tipo de intolerancia ni alergia a la leche. Probablemente ignoran que la dieta baja en leche es uno de los 10 factores de riesgo del cáncer evitables, según un estudio publicado en 'The Lancet'. La lista la encabeza el hábito de fumar –que causa hasta un tercio de los casos– y el consumo de alcohol.

"¿Desde cuándo un animal después de destetarse toma leche? Esto [señalando un envase de leche] lo tengo para los invitados. En mi casa no se toma leche". Esta escena se produjo en la casa parisina de Luis Enrique, el exfutbolista que fue entrenador del Celta, del Barcelona y de la Selección. Lo que el actual técnico del Paris Saint Germain expone de manera anecdótica en el documental "No tenéis ni **** idea", en Movistar+, refleja una tendencia difundida por "influencers". En cierto modo conecta con la "paleodieta", una dieta sin evidencia científica que se basa en imitar los hábitos alimenticios de los humanos del paleolítico.

"En torno a estos alimentos existen numerosos mitos y falacias como que ‘la leche produce mocos y asma, o la leche aumenta el colesterol y el riesgo cardiovascular, o que ‘la ‘leche produce cáncer’, entre otros muchos", señalan en un artículo Ana M. López Sobaler y Aránzazu Aparicio Vizuete, catedrática y profesora, respectivamente, del Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. "Sin embargo, desde el punto de vista científico no existe evidencia que avale tales afirmaciones, por lo que la eliminación de este alimento podría tener más repercusiones negativas que positivas para la salud, a no ser que haya alguna circunstancia que así lo aconseje, como la alergia a la proteína de la leche", añaden las investigadoras en un capítulo del 'Libro blanco de los lácteos', recientemente publicado, y que recoge numerosos artículos apoyados en la literatura científica sobre este tipo de alimentos.

Pero, ¿qué supone renunciar a los lácteos sin que medie una alergia a este tipo de alimentos? Eliminar los lácteos de la dieta se ha asociado, en algunos estudios, a un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer, debido a los nutrientes específicos que los lácteos aportan, los cuales podrían desempeñar un papel protector. Esta relación no es completamente directa ni universal, ya que depende de muchos factores como el tipo de lácteo, el consumo total y el perfil genético y de estilo de vida de la persona.

No consumir suficientes lácteos es, según el Global Burden of Disease Study (Estudio sobre la carga mundial de morbilidad, GBD por sus siglas en inglés), un programa que engloba a 12.000 investigadores en más de 160 países, el noveno factor de riesgo evitable para padecer cáncer, casi al mismo nivel que no consumir cereales integrales y con un mayor riesgo que ser fumador pasivo.

El efecto protector de los lácteos contra el cáncer parece estar más demostrado en los tumores colorrectales. Un estudio del Centro de Investigación Biomédica en Red publicado en 2019 en la revista 'Advances in Nutrition' sugirió que el consumo de lácteos se relaciona con la disminución de hasta un 20% del riesgo de desarrollar cualquier tipo de cáncer colorrectal. Esto se debe, en parte, al calcio que contienen los lácteos, que podría proteger contra el cáncer colorrectal al reducir la proliferación de células anormales en el colon y limitar la formación de compuestos inflamatorios y carcinogénicos en el intestino. Sin una fuente adecuada de calcio en la dieta, este efecto protector disminuye.

Vitamina D

Los lácteos suelen estar fortificados con vitamina D, que es crucial para la regulación del crecimiento celular y la apoptosis, la muerte celular programada que elimina las células dañadas y evita así el cáncer. Además, algunos productos lácteos contienen compuestos bioactivos como el ácido linoleico conjugado y el butirato, que han demostrado tener propiedades potencialmente anticancerígenas (efectos antioxidantes y antiinflamatorios, que modulan procesos celulares involucrados en el desarrollo del cáncer) en estudios preclínicos.

Por último, los lácteos fermentados, como el yogur o el kéfir, pueden favorecer la microbiota intestinal, la cual podría desempeñar un papel en la prevención del cáncer colorrectal al reducir la inflamación y mejorar la barrera intestinal.

En el caso del cáncer de mama, la relación no es tan clara. Algunos estudios han hallado que ciertos lácteos, como los bajos en grasa, podrían tener un efecto protector. Para el cáncer de próstata, los resultados son más controvertidos. Algunos estudios sugieren que un consumo muy alto de lácteos podría aumentar el riesgo debido a una posible reducción de la vitamina D activa por el calcio en exceso. Sin embargo, eliminar completamente los lácteos no necesariamente reduce el riesgo.

En el artículo titulado "Leche, alimentos lácteos y su relación con el cáncer", y publicado en el 'Libro blanco de los lácteos', Martín Giráldez y Rafael López, doctores del Servicio de Oncología Médica y Grupo de Oncología Médica Traslacional, Instituto de Investigación Sanitaria, en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, señalan que "la relación entre la leche, los alimentos lácteos y el cáncer es un área de investigación compleja y en constante evolución", y que es necesaria "una investigación adicional para establecer conclusiones definitivas".

Con todo, estos profesionales de la oncología reconocen que la leche y los productos lácteos "ofrecen nutrientes valiosos y pueden formar parte de una dieta saludable cuando se consumen con moderación y como parte de un patrón alimentario equilibrado". Por ello, estos oncólogos aconsejan "abordar el consumo de lácteos con moderación y equilibrio, diversificar sus opciones lácteas y priorizar un estilo de vida saludable en general".

