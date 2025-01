Un chino destapa el motivo por el que abren bazares y bares en España: "No tienes que..."

Muchas personas de China residen actualmente en España. Según los datos recogidos por la plataforma 'Statitsa', en la península ibérica hay un total de 192.346 personas nacidas en el territorio chino. No obstante, las personas chinas que viven en la península ibérica se dedican a dos negocios: bazares y restauración. Aunque, también está en auge el oficio de las tiendas de manicura para las uñas.

En la capital de España, Madrid, la mayoría de estas tiendas son propiedad de los chinos. Además, de que tienen el control de muchos bares en grandes ciudades. Un tiktoker Jia Junyin, que cuenta con más de 120 mil seguidores, desvela en un video los motivos por los que la mayoría de sus compatriotas trabajan en estos negocios.

La principal razón que indica es que "no les queda más remedio". También, asegura que "no hablan el idioma, no pueden encontrar un trabajo mejor para ganarse bien la vida, que por eso han venido aquí, si no lo hacen, se quedan en China".

El creador de contenido bromea con todos sus seguidores: "No tienes que aprender el idioma, dices fondo derecha y ya está". Otro de los factores que favorece a realizar estos proyectos es que "los productos en China son mucho más baratos que aquí, traer los productos es barato".

Por otro lado, comparte la solidaridad que tienen entre ellos: "Si tú quieres abrir un bar para ganar dinero y yo tengo 1.000 euros, te lo presto". El tiktoker informa que "yo te lo presto para que el día de mañana, si el bar te va bien y el día de mañana yo quisiera abrir un bar, me preste dinero. A lo mejor ha ganado dinero y me presta 3.000 euros y puedo abrir uno con terraza y gano más dinero".