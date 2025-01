España comprará vacunas contra la gripe aviar, que ha provocado la primera muerte en EEUU.

El Ministerio de Sanidad participará en la próxima compra conjunta europea de vacunas contra la gripe aviar después de que en Estados Unidos haya notificado, esta semana, la primera muerte causada por un patógeno que ha causado brotes preocupantes en diferentes partes del mundo. España no participó en la compra conjunta de vacunas que realizó la UE en junio, cuando se adquirieron 665.0000 dosis contra la gripe H5N1, porque no se habían detectado casos en el territorio español. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad indica ahora que sí participará en la próxima adquisición europea, que aún no se ha convocado, y mientras mantendrá conversaciones con la empresa farmacéutica "por si fuese necesaria una adquisición extra".

La noticia ha sido adelantada por 'ABC' y confirmada este miércoles por fuentes del ministerio dirigido por Mónica García, después de conocerse la muerte de un hombre de 65 años que se infectó después de mantener contacto con aves de corral y silvestres contagiadas con el patógeno H5N1. El hombre, que vivía en Luisiana, padecía enfermedades subyacentes y no ha contagiado a otras personas, según ha informado el Departamento de Salud estadounidense.

Por el momento, no hay indicios de que el virus se trasmita entre personas, pero a la comunidad científica le preocupa que en este paciente se han detectado mutaciones que podrían ayudar a la propagación entre humanos. Una de estas mutaciones también se ha detectado en una adolescente en Canadá, que ha tenido que ser hospitalizada.

La expansión

La variante H5N1 de la gripe aviar apareció por primera vez en 1996, pero desde 2020 los brotes en pájaros se han multiplicado y se han detectado casos también en otros mamíferos. Por ejemplo, en EEUU, el patógeno ha contagiado a decenas de miles de aves de corral, pero también a vacas lecheras, y ha infectado a personas que tienen contacto con los animales infectados. Según el último recuento, ha habido 61 afectados, casi todos ellos contagiados por mantener contacto cercano y durante un tiempo prolongado con aves de corral.

Además de Estados Unidos, son varios los países de América Latina que han detectado infecciones, mientras en Europa el virus ha estado especialmente activo durante 2024, con un presencia destacada en Hungría, Polonia y Alemania.

En España, el Ministerio de Agricultura informó el pasado septiembre de la existencia de un primer foco de gripe aviar de alta patogenicidad H5N1 en aves cautivas. La localización se confirmó el 30 de agosto en el municipio de Oleiros, en la provincia de A Coruña, con cuatro aves afectadas. No se detectaba un foco de este tipo desde el 2022. Y la adquisición de vacunas está destinada precisamente a proteger a las personas que trabajan con los animales de granja más expuestos al virus.