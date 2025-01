Cada cuánto se baña a un perro: Esto dicen los expertos

Mantener una adecuada higiene en los perros es tan importante como cuidar su alimentación y salud. Sin embargo, esto no significa que deban ser bañados con demasiada frecuencia, ya que los lavados excesivos pueden dañar su piel y pelaje al eliminar los aceites naturales que los protegen. La higiene canina no es tan rigurosa como la humana, y un exceso de baños puede provocar irritaciones, picores y sequedad en su piel. Por ello, es fundamental establecer una rutina de baño que se adapte a las necesidades específicas de cada perro.

La frecuencia del baño dependerá de factores como la raza, el tipo de pelaje, el estilo de vida y la salud general del perro. En la mayoría de los casos, un baño mensual es suficiente, aunque algunos perros pueden necesitarlo cada tres meses o incluso solo un par de veces al año. Si un perro acumula mucha suciedad, ha estado en contacto con sustancias tóxicas o presenta mal olor, un baño será necesario. Sin embargo, si se requiere bañar con más frecuencia, se recomienda usar champús específicos para perros o alternativas como champús en seco.

Y es que si quisieras bañar a tu animal de compañía cada semana es más de lo que lo necesita realmente, pero si quisieras bañarlo todos los días como si fuese una persona el baño se convertiría en algo perjudicial para su salud. Eso no quiere decir que no debas bañar nunca a tu mascota porque el baño realmente es beneficioso para él (en la medida adecuada). El objetivo de un baño es eliminar la suciedad, mal olor y especialmente agentes patógenos que nuestra mascota lleva consigo.

Observar las características individuales de cada perro y seguir las indicaciones de un veterinario son claves para mantener su piel y pelaje en óptimas condiciones. / PEXELS

Según el largo del pelaje de tu perro necesitará un baño con mayor o menos frecuencia. Pero, contrario a lo que podríamos pensar, cuanto más largo es el pelo menos frecuencia necesitará:

Perros de pelo largo: un baño cada 4 semanas es suficiente para ellos.

Perros de pelo medio: un baño cada 4 a 6 semanas es lo mejor para ellos.

Perros de pelo corto: un baño cada 6 a 8 semanas es lo ideal para estos.

En cuanto a los cachorros, no deben bañarse antes de los tres meses de edad y siempre después de completar su primer ciclo de vacunas. Antes de esa etapa, se puede optar por limpiar su piel con una esponja húmeda y bien escurrida. Al bañar a un cachorro, es esencial usar agua templada, champú especial para su edad y secarlo adecuadamente para evitar problemas respiratorios. Además, es importante que su primera experiencia sea positiva para que los baños futuros no sean una fuente de estrés.

El tipo de pelaje también influye en la frecuencia de los baños. Los perros con pelo largo o graso tienden a ensuciarse más que aquellos con pelo corto o seco. El cepillado frecuente no solo ayuda a mantener el pelaje limpio, sino que también estimula la circulación sanguínea y refuerza el vínculo afectivo con el dueño. Por otro lado, los perros con problemas dermatológicos requieren baños terapéuticos con productos específicos, siempre bajo la recomendación de un veterinario. En conclusión, la higiene de un perro no debe basarse en la frecuencia de los baños, sino en la atención a sus necesidades particulares. Un baño adecuado, con productos específicos y respetando los intervalos recomendados, garantiza no solo su limpieza, sino también su salud y bienestar general.