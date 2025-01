La guardiamarina Borbón y solo 8 mujeres más entre los 76 de "Elcano": la Princesa se convierte en un ansiado "imán" para atraer efectivos femeninos al Ejército

No solo destacará Leonor de Borbón entre sus compañeros por su condición de ser la heredera de la corona de España durante la travesía de formación que emprende este mismo sábado desde Cádiz en el buque-escuela "Juan Sebastián de Elcano". Sino que también lo hará por su condición de mujer, ya que es una de las solo 9 chicas de entre los 76 guardiamarinas que emprenden el crucero de instrucción, el 97.º de la nave –con 250 personas en total de dotación–, que les llevará a visitar 9 países hasta el mes de julio.

Aunque pocas, menos fueron cuando hizo la misma travesía su padre, el hoy rey Felipe VI, en 1987. No había ninguna mujer, más que nada porque no fue hasta 1988 cuando se permitió a las mujeres incorporarse a filas en España. No obstante, 37 años después el número de efectivos femeninos en las Fuerzas Armadas sigue muy contenido, un testimonial 13,1%, sólo un punto más que hace una década y en la línea con los indicadores medios de la OTAN. Por no hablar ya de las mujeres en los puestos de mando: tan solo el 2,2% que conforman una general de división y cuatro de brigada, según el último informe de la evolución femenina en el Ejército realizado por la División de Igualdad y Apoyo Social al Personal del Ministerio de Defensa.

Esto puede ser, según apunta el sociólogo Jacobo Blanco, debido a la "vinculación" de las Fuerzas Armadas con profesiones con "valores masculinos". Blanco considera que el llamado "efecto Leonor" puede hacer poco por atraer a más mujeres al Ejército, si bien ha habido "brotes verdes" en este sentido en los últimos años.

La propia Ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visto la incorporación de la Princesa de Asturias como una "llamada de atención" a las chicas a buscar una salida laboral en el Ejército. Y en la Academia General de Zaragoza, donde inició hace un año su formación militar Leonor –salió de allí como alférez– constataron un aumento, aunque ligero de las solicitudes de mujeres para entrar.