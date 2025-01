Raquel Mosquera reaparece por sorpresa tras su millonario éxito y habla de la operación: "No creo que Carmen se haya inspirado en mí"

Disfrutando de una etapa de tranquilidad lejos de los focos tras su 'sí quiero' con Isi el pasado julio después de una década de relación y un hijo en común, Raquel Mosquera ha reaparecido feliz y acompañada por su "maridazo" en la entrega de los premios 'Madrid está de moda' en la capital.

"Es de nuestras primeras salidas desde la boda. La verdad en nuestro caso, como ya vivíamos juntos desde hacía diez años, pues sinceramente... No nos ha cambiado en ese sentido en nada, pero los dos, como somos muy creyentes, pues nos hace mucha ilusión estar casados por la iglesia" nos ha contado con una gran sonrisa, recordando su enlace como "un día muy bonito, muy entrañable, con nuestros seres queridos, la familia... y ver a nuestro peque Romeo que siempre nos decía, '¿y vosotros cuándo os casáis?', dándonos las alianzas, pues muy lindo, la verdad".

Una felicidad que ni siquiera ha enturbiado las declaraciones de Rocío Carrasco dejando claro que no quiere saber nada de ella. "Ahora mismo tú me ves contenta, pues quiero seguir estando así, con lo cual, preguntadme lo que queráis, pero sobre eso no te voy a contestar. Paso palabra. Paso palabra" ha sentenciado, cerrada en banda a responder a la hija del que fue su primer marido, Pedro Carrasco.

Además, Raquel ha reaccionado a las comparaciones de Carmen Borrego con ella tras el paso de la hermana de Terelu Campos por quirófano para operarse párpados, papada y brazos: "Pues a mí uy, ¡qué bien! ¿Me lo estás diciendo de broma?", ha exclamado. "No creo que Carmen se haya inspirado en mí, será para estar ella más guapa, pero es algo bonito. Yo estoy a favor de que las personas, cuando quieran estar mejor y se quieran, oye, cada una que se opere, que se haga lo que quiera, siempre y cuando sean felices, por supuesto. Es lo importante. Ajá. Y si es así que se ha inspirado en mí chapó por ella, y además orgullosa, yo encantada de la vida" ha reconocido.

Raquel Mosquera lleva mucho tiempo alejada de la pequeña pantalla, pero la que fue mujer de Pedro Carrasco arrasa en sus redes sociales, donde tiene más de un millón de seguidores. Una cifra nada desdeñable para el mundo Instagram.