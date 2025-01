¿Cómo son de peligrosas las fiebres altas en bebés de un mes? Esto le ha ocurrido a la hija de Anabel Pantoja

El estado de salud de la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez ha hecho saltar todas las alarmas por varios motivos: el primero, porque la pequeña Alma se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de Gran Canaria; el segundo, que todo el clan Pantoja ha cogido rápidamente un avión para acompañar a la sobrina de la tonadillera. Al parecer, unas fiebres altísimas han llevado al ingreso de la niña, de tan solo 40 días, en la UCI. Las pruebas son constantes en el hospital, donde intentan bajarle la alta temperatura y encontrar la causa.

Sin embargo, ¿por qué la niña está en Cuidados Intensivos? ¿Es normal este protocolo? Lo cierto es que las fibres altas en niños menores de tres meses son motivo de Urgencias inmediatas.

La hija de Anabel Pantoja, ingresa de urgencia en el Materno. / La Provincia

Fiebres altas en bebés

Hasta los tres meses, cualquier fiebre, por poca que sea, es síntoma de alarma. Cuando esto ocurre, hay que acudir al médico de inmediato. Cuando es muy alta, es común presentar síntomas que asustan mucho al os progenitores como son las convlusiones, los vómitos e incluso presentar rigidez en las extremidades o poner los ojos en blanco. Según los pediatras y a pesar de que estas reacciones ponen a los padres en lo peor, las temidas convulsiones son inofensivas.

Un estudio realizado entre pacientes de Pediatría del Hospital Nisa 9 de Octubre de Valencia ha desvelado que el principal motivo de asistencia a una consulta de pediatría sin cita previa es la fiebre, sobre todo entre los pacientes de 0 a 1 año. En cualquier caso, se trata de un estudio cuyos resultados son extrapolables a muchos otros centros de salud. Y es que la fiebre causa siempre alarma, pese a que la mitad de los encuestados reconoce que se trata de una reacción beneficiosa para el organismo. Hay casos en los que el tratamiento de la fiebre está "fuera de toda duda": fiebre por encima de los 40 grados en cualquier persona, fiebre de 4 o más días de duración en niños o en bebés menores de tres meses.

"En los dos primeros casos, es necesario acudir al médico, en el caso de bebés, imprescindible acudir a Urgencias. No obstante, en casos de febrículas (hasta 37,5 grados) y fiebres no superiores a 38 grados, no hay que dejarse llevar por el miedo, identificar la causa que ha desencadenado la fiebre y actuar con sentido común frente a ello", ha zanjado.