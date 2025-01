Alaska rompe su silencio y explica por qué ha perdido la visión en su ojo izquierdo: "Todo empezó con un trombo"

Tras semanas de rumores y especulaciones, Alaska ha dado un paso al frente para aclarar la verdad sobre el estado de su ojo izquierdo. Desde que apareció luciendo un parche, los comentarios sobre su salud no han cesado. Sin embargo, la artista ha desmentido las informaciones más alarmistas y ha ofrecido detalles esperanzadores sobre su evolución.

En su intervención en TardeAR, Alaska reveló que su problema comenzó con un trombo en el ojo izquierdo, diagnosticado como "oclusión ocular de la vena central de la retina con edema macular", lo que provocó una pérdida total de visión en ese ojo. "Hay una muy pequeña evolución en la visión, pero existe", explicó con optimismo, subrayando que sigue bajo tratamiento con corticoides y sometiéndose a pruebas para identificar la causa exacta.

A pesar del difícil diagnóstico, la cantante mantiene la esperanza: "No voy a decir que va a evolucionar cien por cien porque no lo sabemos, pero podría hacerlo". Con su característico sentido del humor, Alaska incluso comentó que lleva el parche más por comodidad que por necesidad: "No quiero estar maquillándome ni dándole tralla al ojo".

Un parche que desató rumores

Desde el primer momento en que apareció con el parche, las especulaciones sobre su salud se dispararon. Ana Rosa Quintana, compañera de cadena, desmintió los rumores más graves asegurando que el ojo de Alaska "está perfectamente" y que el parche es solo una medida de precaución.

Entre risas, Alaska compartió una divertida anécdota: "Una azafata me dijo que pensaba que era un maquillaje dálmata". A pesar del humor, la cantante admitió que este revés de salud ha sido un desafío, aunque agradece estar "magníficamente atendida" por el equipo médico.

Mario Vaquerizo también continúa su recuperación

Mientras Alaska lucha por recuperar la visión de su ojo izquierdo, Mario Vaquerizo, su inseparable compañero, sigue lidiando con las secuelas de la aparatosa caída que sufrió en octubre durante un concierto en el festival Horteralia. Tras varios días hospitalizado, el vocalista de las Nancys Rubias se recupera lentamente y ha tenido que utilizar collarín debido a una retinopatía de Purtscher.

Alaska, que se ha convertido en portavoz de Mario durante su recuperación, explicó que esta lesión "es muy complicada" y que los médicos aún evalúan cuánto daño es completamente reversible.

Una pareja inquebrantable

Este doble revés de salud ha puesto a prueba a la pareja, pero Alaska y Mario han demostrado una vez más ser un equipo sólido y resiliente. Con humor, optimismo y el apoyo de sus seguidores, la cantante encara esta etapa confiada en que los próximos partes médicos traerán mejores noticias.

Alaska finalizó su intervención con un mensaje esperanzador: "Hay que tener paciencia. La recuperación no es de un día para otro, pero estoy segura de que todo saldrá bien".