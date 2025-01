Un estudio revela qué regalar cuando te invitan a cenar: "El vino es de mala educación, mejor..."

Muchas personas suelen preguntarse qué regalar cuando algún ser querido las invita, ya sea a comer o a cenar. Es una inquietud que en muchas ocasiones les lleva a reflexionar sobre qué podrían llevar para quedar bien con el anfitrión. Sin embargo, no existe una respuesta única que resuelva estas dudas.

La mayoría de personas eligen llevar una botella de vino, una decisión que puede ser más que acertada, pero con toda la cantidad de marcas y tipos que existen es más complicado de lo que parece acertar con una buena opción. Además, lo más seguro es que el anfitrión ya tenga bebida en casa para acompañar la comida.

Mala educación

Una encuesta realizada para 'Food&Drinks Report' en 2024 por la cadena de supermercados inglesa Waitrose demuestra que la tendencia ya no es llevar una botella de vino a casa del anfitrión. "El vino es de mala educación, mejor llegar con una botella de aceite de oliva", señala la encuesta del supermercado.

Por otro lado, una de las chefs más reconocidas en Estados Unidos Ina Garden comentó en el medio 'Daily Mail' que “no se debe regalar algo que haga que los dueños tengan que abrirlo y servirlo esa misma noche”. Una afirmación que desmonta la hipótesis de muchos ciudadanos españoles, quienes creen que lo mejor es llevar un producto para utilizarlo en ese instante.

No obstante, una botella de aceite no sería la única opción que se puede llevar cuando estás invitado. El informe apunta a otras alternativas como un café de calidad, cereales caseros o un chocolate denso, con el objetivo de que sean productos que se puedan disfrutar en distintos días y no se consuman en el mismo día.