Guerra abierta entre Lolita y Ágatha Ruiz de la Prada por su comentario sobre los gitanos en televisión: "Te has pasado 100 pueblos"

Ágatha Ruiz de la Prada está de nuevo en el punto de mira. ¿El motivo? El desafortunado comentario que hizo este fin de semana durante su visita al plató de 'Fiesta' para presentar su libro. Poco podía imaginar la diseñadora que comparar su situación actual -en plena mudanza a su nueva casa- con la de los gitanos iba a traer tanta cola y a provocar que rostros conocidos como Lolita Flores, Pitingo, Paco León, o Bárbara Rey, entre otros, estallen en su contra. "Estoy viviendo como las gitanas; no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá. Estoy en mi casa vieja -un impresionante ático en pleno Paseo de La Castellana de Madrid- pero completamente desmantelada", explicaba con naturalidad, sin caer en la cuenta del comentario con tintes racistas que acababa de hacer.

Algo que no ha pasado desapercibido para Lolita, que indignada ha arremetido en sus redes sociales contra Ágatha con un rotundo mensaje que ha desatado una oleada de muestras de apoyo y de críticas a la diseñadora. "Qué pena que aún hables así de los gitanos, yo soy gitana y no hablo de que vivo como una paya" ha escrito en su perfil sobre la imagen de la marquesa de Castelldosrius afirmando que vive como "las gitanas".

"Te has pasado 100 pueblos, basta de racismo, hay gente desgraciadamente que no pueden vivir como tú porque no tienen trabajo, gitanos o payos. La verdad te consideraba una mujer íntegra, veo que no, que decepción", ha añadido molesta.

"Soy gitana y llevo mi cabeza muy alta , no me gustan esos comentarios ni que una presentadora como Emma García lo deje pasar, ni un programa como 'Fiesta' no diga nada y deje ese comentario pasar por alto. En fin yo a lo mío, pero a los míos no los compares con tus desastres querida" ha zanjado, concluyendo su mensaje pidiendo a Ágatha que pida perdón por sus palabras.

Han sino numerosas las reacciones al mensaje de Lolita. Entre ellas, las del actor Paco León, la del Moranco Jorge Cadaval, la de Mariola Orellana, o la de Bárbara Rey, que no ha dudado en salir en defensa de la raza gitana y lanzar un demoledor dardo a la diseñadora: "Mis amigas gitanas tienen cocina, lavabo, sofá y son muy limpias. Si tú estás viviendo así, no estás viviendo como una gitana, estás viviendo como una que no se lava, que no se ducha, que no cocina, ósea un poco guarrilla más bien, no como una gitana" ha sentenciado.

También Pitingo ha querido censurar las palabras de Ágatha en sus redes sociales, compartiendo diferentes stories muy críticos con las declaraciones de la ex de Pedro J. Ramírez sobre los gitanos. "Clasista de plástico esta señora. Ya quisiera ella vivir con el carisma, alegría, genuinidad y amor con la que viven los gitanos. ¡Y punto! ha asegurado.