Álvaro Muñoz Escassi destapa el engaño de su relación con Sheila Casas: "Le escribía a gente que no tenía que escribirle"

Álvaro Muñoz Escassi cerraba 2024 como uno de los protagonistas indiscutibles de la crónica rosa. Tras su sonada ruptura con María José Suárez a medidados de año, el jinete acababa el año con una relación en ciernes con Sheila Casas, hermana del actor Mario Casas y con la que coincidió en el plató de TardeAR donde ambos colaboran.

A la luz de los focos saltó la chispa entre la pareja que desde entonces se ha vuelto inseparable. Tanto es así que han confesado haber pasado juntos la Nochevieja e ir tan en serio como para comprometerse, al menos el jinete no ha dudado en hablar de los planes de futuro que tiene con la joven y lo que ha descubierto de sí mismo tras empezar su relación.

Sin embargo, no todo es tan idílico y ahora el colaborador ha sorprendido a sus seguidores con un truco para no "meter la pata" y que las noches de fiesta no le jueguen malas pasadas.

Engaño

Álvaro Muñoz Escassi ha compartido una curiosa y sorprendente confesión sobre cómo evita problemas cuando ha tomado unas copas de más. Y es que el jinete explicó en una charla distendida, que ha adoptado una estrategia insólita para no enviar mensajes comprometidos cuando está bajo los efectos del alcohol.

Además, el ex de Sonia Ferrer bromeó con una peculiar confesión: "Un consejo voy a dar: no me hagáis caso a los consejos, porque no estoy para dar consejos. Ese es el primer consejo. El segundo: no escribáis nada, bloquear vuestro móvil hasta por la mañana: ni mails, ni WhatsApp, porque yo le escribía a gente que no tenía que escribirle".

Planes de futuro

Después de protagonizar un romántico reencuentro en el aeropuerto tras pasar la Navidad separados, los colaboradores de Telecinco han dado la bienvenida al nuevo año juntos, y Escassi ha querido celebrarlo compartiendo la que es, hasta ahora, su declaración de amor más romántica, intensa y sincera.