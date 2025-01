Bárbara Rey estalla contra Ana Herminia y le culpa de todos los conflictos familiares

En una guerra mediática que parece no tener fin contra Ángel Cristo, Bárbara Rey se sentaba de nuevo en el plató de '¡De Viernes!' para responder a su hijo. Y, más clara que nunca tras la expulsión e Ana Herminia Illas de 'GH Dúo', no dudaba en señalar directamente a la venelozana como la culpable de su conflicto familiar, revelando que su nuera es la razón por la que no quiere que su hijo obtenga la guardia y custodia de su nieta.

"Nunca he dicho que mi hijo sea un mal padre, es el desequilibrio que supone vivir en una casa con unos horarios, una vida y una determinada cultura y no con otros horarios. Cuando está conviviendo con él, mi nieta tienen que convivir con ella, ¿no? (...) Cuando hemos visto el GH que hemos visto, parece mentira que me tiréis de la lengua para que yo diga nada... Espero que mi hijo abra un día los ojos, se dé cuenta, y haga lo mejor para su hija" sentenciaba, demoledora con la mujer de Ángel.

Entre risas, Bárbara ha dejado en el aire la razón por la que no le gusta Ana Herminia para su hijo, aunque sí se ha reafirmado en que no quiere que la venezolana viva con su nieta. ¿El motivo? Como asegura, es una pregunta que sobra después de ver lo que hemos visto sobre el carácter de su nuera en la casa de Guadalix de la Sierra: "Dale con Bárbara, hijos. Vamos a ver, la pregunta yo creo que huelga. Perdóname, yo te entiendo, pero huelga. Yo creo que... La gente ha visto cómo es, no hace falta que yo diga nada, no hace falta comentar nada más".

Una guerra familiar que nunca acaba

Pero la guerra entre la exvedette y Ana Herminia se remonta mucho tiempo atrás. De hecho, la entrevista en plató de Bárbara Rey el pasado mes de diciembre hablando del rey Juan Carlos I y de su hijo, Ángel Cristo desató, como no podía ser de otro modo, la polémica, y es que Ana Herminia no dudó en reaccionar.

La mujer de Ángel Cristo estalló opinando que la vedette "no tiene perdón de Dios". También insinuó que lo que contó estaba "ya más que visto" y que las insinuaciones que hizo "son de una mente bajuna y sucia" porque "no le importan absolutamente nada los menores".

Por otra parte, le criticó alegando que "se cree la ladrona que todos son de su misma condición" por las insinuaciones que Bárbara Rey hizo en plató contando que Ana Herminia y Ángel Cristo mantuvieron relaciones en su casa dentro de una habitación en la que había una menor.

Tan enfadada se mostró Ana Herminia que advertía a la vedette que su hija podrá hablar dentro de tres años: "En tres años mi hija cumplirá 18, y si se piensan que yo tengo carácter, mi hija viene todavía más fuerte. No hay derecho de que no tenga ni un mínimo de respeto por los menores".