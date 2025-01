Cuidado con tatuarte a color en España

[object Object]

1. Elegir un sitio autorizado: Es preferible acudir a un establecimiento de tatuajes que tenga todos los papeles en regla y las condiciones necesarias para garantizar nuestra seguridad. En las consejerías de salud de cada comunidad autónoma o ayuntamiento deben informar de cuáles son los centros autorizados.

2. Informarse sobre la tinta que nos van a inyectar: Aunque la tinta sea negra, conviene solicitar su número de registro, fotografiarlo y comprobar que aparece en el listado de tintas de tatuaje autorizadas por la AEMPS.

3. Observar las condiciones de higiene: Antes de comenzar el tatuaje, la piel debe limpiarse y desinfectarse para minimizar el riesgo de infecciones. Es importante fijarse en si usan guantes, material estéril y de un solo uso. Las agujas, por ejemplo, deben ser desechables y desprecintarse delante del cliente. Para más seguridad, los tatuadores deben estar vacunados contra la hepatitis B y el tétanos.

4. Informarse de los riesgos y cuidados: El centro debe proporcionar un documento de consentimiento informado, donde queden explicados por escrito el proceso, los riesgos, las posibles complicaciones y los cuidados posteriores. Hay que leerlo bien y preguntar todo lo que no se entienda porque es importante saber a qué nos exponemos y entender por qué hay que lavar y proteger la piel después de hacerse el tatuaje.

5. Cuándo es mejor no hacerse un tatuaje: No es aconsejable hacerse un tatuaje si existe alguna enfermedad o infección que pueda transmitirse por la piel o la sangre. No conviene tampoco que lo hagan las personas con dermatitis, acné, tendencia a cicatrices queloides, o quienes sospechen de alergias a los componentes de las tintas. Si se toman medicamentos, como anticoagulantes, hay que consultar al médico.