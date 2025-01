Descubre el truco definitivo para alargar la vida de tu lavavajillas que pocos conocen

Para mantener tu lavavajillas en perfectas condiciones durante muchos años, es crucial dejar la puerta entreabierta cuando no se utilice, permitiendo una adecuada circulación de aire. Si no se va a usar el aparato durante un tiempo prolongado, se recomienda aclararlo con agua, secar el interior con un trapo limpio, asegurarse de que esté desenchufado y dejar la puerta entreabierta. La limpieza regular del lavavajillas es esencial, especialmente alrededor de la goma de la puerta, donde es común que se acumulen restos de comida.

Además, para evitar atascos en los filtros, es aconsejable eliminar los restos de comida de todas las piezas antes de introducirlas en el lavavajillas y limpiar los filtros con regularidad. Los cubiertos con mango de madera o plástico no deben lavarse en el lavavajillas, ya que se pueden estropear fácilmente. Para un toque adicional, colocar pieles de limón en la cesta de los cubiertos actúa como un ambientador natural que ayuda a eliminar los malos olores de la máquina.

Este mantenimiento también incluye comprobar que el aparato esté desenchufado y con la puerta entreabierta cuando no esté en uso, especialmente si no se va a utilizar durante un periodo prolongado. Esto no solo ayuda a mantener el lavavajillas libre de malos olores, sino que también prolonga su vida útil al evitar la acumulación de humedad y moho en su interior.

Finalmente, seguir estas simples recomendaciones puede hacer una gran diferencia en la durabilidad y eficiencia de tu lavavajillas, permitiéndote disfrutar de un electrodoméstico limpio y funcionando a la perfección. La limpieza regular, el cuidado en el manejo de los cubiertos y el uso de ambientadores naturales como las pieles de limón son prácticas sencillas que pueden llevarse a cabo para asegurar el buen funcionamiento del lavavajillas por muchos años.