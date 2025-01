Josep Pedrerol revela en 'El Hormiguero' lo que sucede si critica a Florentino Pérez: "Está..."

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Juan del Val o Nuria Roca, entre otros.

Este lunes ha sido invitado Josep Pedrerol. El presentador de 'El Chiringuito' ha hablado de muchos temas, y Pablo Motos le ha preguntado por su relación con los futbolistas y dirigentes de los principales clubes de España. "Con Laporta me llevo bien, con Cerezo me llevo bien, Florentino considero que es amigo mío. Pero entendemos cada uno nuestro papel", ha dicho.

Entonces, Pablo Motos le ha preguntado qué sucede si en 'El Chiringuito' critica a Florentino Pérez. Josep Pedrerol ha respondido con rotundidad: "Está un mes sin hablarme". Asimismo, ha dicho que no tiene ningún privilegio especial. "(Florentino) habla con todo el mundo, no me da ninguna noticia. Me llevo bien con él. Si en el programa ha escuchado algo que no le ha gustado, se cabrea".

Josep Pedrerol ha revelado que su relación con el presidente del Real Madrid no es tan estrecha como se suele decir. "No hablo todos los días con Florentino. No he comido en su casa nunca. Parece que me hace los guiones de 'El Chiringuito'. Las críticas se aceptan relativamente, pero es buen encajador. Se pasa de vez en cuando, nada más".