Barcelona, la ciudad europea donde más podrían aumentar las muertes por calor extremo: 250.000 hasta fin de siglo

Vivir bajo temperaturas extremas supone un riesgo para la salud. Cada vez son más los estudios que inciden en cómo la exposición a altas temperaturas, especialmente en periodos como el verano, ya está afectando a la vida de millones de personas en todo el mundo, aumentando la carga de ciertas enfermedades y causando miles de muertes prematuras. ¿Pero qué pasará si, como advierte la comunidad científica, el mundo sigue emitiendo más y más gases de efecto invernadero y esto acaba elevando aún más la temperatura global? Según argumenta un estudio publicado este mismo lunes en la revista científica ‘Nature Medicine’, de seguir así las muertes por calor extremo podrían aumentar hasta un 50% en Europa para finales de siglo y provocar más de 2,3 millones de muertes prematuras más asociadas al cambio climático. “Impulsar planes de adaptación podría evitar hasta un 70% de estos decesos”, defienden los autores de este trabajo.

La investigación, liderada por la London School of Hygiene and Tropical Medicine, ha analizado la situación de 845 áreas urbanas de 30 países europeos. Entre estas, Barcelona. En cada caso se tomaron en cuenta un abanico de factores demográficos, así como simulaciones sobre el impacto del cambio climático en cada región en función de, por ejemplo, si las emisiones siguen subiendo o si logran reducirse y llegar a cero. Paralelamente, también se evaluó la utilidad de medidas de adaptación para proteger a la población ante temperaturas extremas. Las conclusiones de este análisis indican de forma clara que el aumento de las temperaturas amenaza con provocar un número cada vez mayor de muertes prematuras por calor extremo en toda Europa.

Los expertos afirma que el 70% de estas muertes prematuras podrían evitarse impulsando más medidas de adaptación frente al calor extremo en las ciudades

Según apunta este análisis, Barcelona sería la ciudad europea donde más podrían aumentar las muertes prematuras asociadas al calor extremo. En total, desde ahora hasta finales de siglo las altas temperaturas podrían provocar casi 250.000 decesos adicionales en la ciudad. También destaca el caso de Madrid, donde las muertes prematuras podrían sumar casi 130.000 durante este periodo, y Valencia, con un riesgo de 68.000 potenciales decesos más. Tal y como explican los autores de este análisis, en metrópolis mediterráneas como estas coincide una mayor exposición al calor extremo con una alta densidad de población (que en muchos casos, también cuenta con una amplia franja de personas envejecidas y con enfermedades crónicas agravadas ante las altas temperaturas).

"Los resultados de este análisis destacan la necesidad urgente de avanzar en mitigación del cambio climático como en medidas de adaptación frente a las altas temperaturas" Pierre Masselot — Científico

Con la misma contundencia con la que señala los peligros de este fenómeno, la investigación también afirma que impulsando políticas climáticas se podrían evitar hasta un 70% de estos decesos relacionados con el calor extremo. “Los resultados de este análisis destacan la necesidad urgente de avanzar tanto en cuestiones relacionadas con la mitigación del cambio climático (reducción de emisiones) como en el impulso de medidas de adaptación a las altas temperaturas. Esto es especialmente crítico en la zona mediterránea donde, si no se hace nada, las consecuencias podrían ser desastrosas”, afirma Pierre Masselot, autor principal de este trabajo y científico de la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Medidas ante el calor extremo

Los expertos defienden que "para proteger la salud pública" ante estos escenarios extremos de cambio climático, los gobiernos y los responsables políticos deberían impulsar medidas como, por ejemplo, invertir en sistemas de alerta temprana ante la llegada de temperaturas extremas, campañas de educación pública para concienciar a la población, impulsar mejoras de las infraestructuras tanto públicas como privadas, especialmente centradas en acondicionar los hogares de colectivos vulnerables, y crear más espacios verdes en las grandes ciudades que permitan bajar la temperatura ante episodios de temperaturas extremas. También se recomienda proporcionar formación específica a los profesionales de la salud para reconocer y responder a las enfermedades relacionadas con el calor.

"Una proporción significativa de las enfermedades y muertes actuales y futuras relacionadas con el calor son evitables"

“Este estudio pone de relieve la urgente necesidad de una respuesta coordinada de la salud pública al cambio climático, centrada en la prevención, la preparación y la adaptación para reducir los futuros riesgos para la salud. Una proporción significativa de las enfermedades y muertes actuales y futuras relacionadas con el calor son evitables. Lo esencial ahora es el desarrollo y la aplicación de políticas y acciones dirigidas a minimizar tanto la morbilidad como la mortalidad”, afirma Raquel Nunes, catedrática adjunta de Salud y Medio Ambiente de la facultad de Medicina de la Universidad de Warwick (Reino Unido), en declaraciones a la plataforma Science Media Centre.

