Emma García para Fiesta en directo para informar de la agresión del novio de Alejandra Rubio: "Esto hay que contarlo"

Carlo Costanzia, novio de Alejandra Rubio, vuelve a estar en el centro de la polémica. Después de haber protagonizado algún que otro incidente con la prensa en el pasado, el hijo de Mar Flores habría vuelto a las andadas después de enfrentarse el pasado jueves a un paparazzi.

Tras salir a la luz lo ocurrido, 'Fiesta' ha entrevistado en directo, y en exclusiva, al paparazzi que denuncia la presunta agresión de Carlo Costanzia. El paparazzi explica que todo empezó cuando siguieron a Mar Flores hasta casa de Carlo y Alejandra, donde comenzaron los problemas. En ese momento noto y veo que empiezan a llovernos huevos, a mi me pone la chaqueta, el jersey y el equipo de trabajo pringado. Me quedo sorprendido, me asomo y veo que por la ventana en la que habíamos visto a Carlo, hay una cortina moviéndose'', revela el paparazzi.

Explica que decidieron sacar fotos para recolectar pruebas de lo que estaba sucediendo en ese momento: ''Lo quea más nos preocupa es que a nosotros nos han agredido'', revela, a la vez que enseña las fotografías del coche lleno de huevos y yogures.

''Mar tuvo que haber avisado a Carlo de que la estábamos siguiendo, porque a nosotros no nos dio tiempo a bajar del coche antes de que Mar entrase en el garaje. La única persona que sabía que había prensa era Carlo Costanzia'', continúa indicando que no pudo ser ninguna otra persona.

Y carga contra Carlo: ''No es la primera vez que esto ha sucedido. Le molesta que estemos ahí, le encanta provocar, es así. Carlo Costanzia es el perfil de provocador con la prensa'', y continúa: ''No es la primera vez, estoy aquí, soy paparazzi y no quiero dar la cara, pero esto hay que contarlo''.

Alejandra Rubio defiende a su pareja

Jeimy Báez ha hablado en 'GH DÚO' como nunca sobre la relación que tuvo con Carlo Costanzia y que, afirma, quiso solapar durante sus inicios con Alejandra Rubio. Desde el plató de 'Vamos a ver', la aludida responde y defiende por encima de todo la relación que mantiene con el padre de su hijo. La concursante del reality asegura que rompió con Carlo el día 23 de enero y que el día 13 de febrero ya se le vio con Alejandra en la portada de una revista. Es más, afirma que el hijo de Mar Flores seguía escribiéndole en ese momento: "Ese día me había escrito a la una diciendo que no se podía creer lo que nos estaba pasando ¿Si tú estás conociendo a una chica ¿Por qué haces eso? No me puedes vacilar así".

"Ha pasado un año, no voy a hablar de ella porque no la conozco, no voy a entrar en ninguna guerra porque no soy así", empezaba a decir Alejandra Rubio, que sin embargo sí quería defender a su pareja: "Lo único que tengo que decir es que hay unas declaraciones que se dieron como que Carlo estaba conmigo por necesidad, porque si no volvía a prisión. Cuando conocí a Carlo él tenía su casa, su dinero, y que eso es una tontería porque además se ha visto".

En cuanto a Jeimy, Alejandra conocía su historia antes de que ella se sentara en televisión: "Sabía lo que habían hablado y lo que no, Carlo me cuenta todo y por mí esto ya está más que acabado, ha pasado un año tenemos un hijo, tenemos nuestra vida y ya está". Es más, Alejandra dice haber visto los mensajes que Jeimy asegura haber recibido de Carlo: "No quiero entrar porque no quiero que salga y me tenga que contestar a nada". Sin embargo, sí asentía cuando Joaquín Prat le preguntaba si en esos textos quedaba claro que su relación estaba ya rota y que Carlo no solapó las relaciones: "Eso no ha pasado nunca, jamás. Todos hemos tenido relaciones mejores, peores buenas, malas... Siempre hay dos versiones y luego está la verdad, que son los hechos".