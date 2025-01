El padre de Adara Molinero le declara la guerra a la influencer al revelar esta delicada información: "¿Por qué su pareja no se casa con ella?"

Adara Molinero se ha convertido en el centro de todas las miradas por sus intervenciones en los debates de GH Dúo. La influencer y ex gran hermana es el azote de Álex Ghita, su expareja con la que tras unos meses de idas y venidas decidieron romper su relación de la peor manera y contando a sus seguidores los pormenores de su noviazgo.

Ahora, el entrenador personal ha sacado la artillería pesada y no desaprovecha la ocasión de lanzar un dardo a su ex cada vez que hay oportunidad. La última afrenta venía de la manos de la curva de la vida del rumano, en la que repasaba su vida sin olvidarse de su expareja, a la que atribuía entre otras cosas, el distanciamiento de su amiga Carla Barber.

Con Álex en la cuerda floja por estar nominado parece haberle salido un nuevo e inesperado apoyo, el del padre de la influencer que no ha dudado en pedir a la audiencia que lo salve de la expulsión este jueves. Un duro golpe para Adara que desde hace 5 años no mantiene contacto con su padre.

Ahora, con Álex Ghita ya en la calle por decisión de la audiencia, Jesús Molinero ha vuelto a pronunicarse por el fuerte enfrentamiento que el entrenador personal mantuvo en plató con su exmjuer, Elena Rodríguez. Unas delcaraciones en Twitter en las que sacaba la artillería pesada contra la madre de Adara.

Información delicada

Tensión en el plató de GH Dúo. El choque en directo entre Elena Rodríguez y Álex Ghita ha sido uno de los puntos de atención de la última gala. Todo este revuelo ha sido seguido muy atentamente por el padre de Adara quien, volvía a hacer uso de sus redes sociales para destapar la que, según él, es la verdadera cara de su exmujer. "¿A qué acojona? Pues creedme… Está contenida", aseguraba Jesús Molinero en su perfil de X. De esta forma dejaba entrever que lo que él ha vivido con Elena no tiene nada que ver con la imagen que da en televisión.

La guerra abierta de Adara y su padre, Jesús Molinero. / Twitter

Sin embargo, Jesús Molinero iba más allá, y hacía alusión a la relación de 7 años que Elena mantiene con Pedro Solá. "Lo que no sé es por qué su pareja no se casa ya con ella y vive esa bonita experiencia", añadía con sorna. Lo cierto es que Elena y Pedro están comprometidos, como así desveló ella misma a través de sus redes sociales. Pero, que se sepa, todavía no han dado el paso de darse el ‘'sí, quiero'.