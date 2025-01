Gerard Piqué y Clara Chía podrían estar adaptando el modelo de pareja LAT

Las relaciones de pareja son un constante reto, debido a que se necesita comunicación, confianza, compromiso y esfuerzo mutuo para que la ilusión del primer día no decaiga. No obstante, para las personas famosas, que están en el foco mediático, estos desafíos suelen ser aún más complejos.

Con el transcurso de los años, han ido surgiendo nuevos modelos o formas de mantener una relación de pareja. Uno de estos 'inventos' son las parejas denominadas LAT (del inglés, Living Apart Together) que son aquellas que viven juntos, pero separados. Es decir, personas que deciden vivir separadas, pudiendo estar junto, pero no lo hacen con el objetivo de no desgastar la convivencia.

Este modelo de pareja lo utilizó durante muchos años Pep Guardiola con su expareja Cristina Serra, debido a que él vivía en Manchester y ella en Barcelona. No obstante, las Mamarazzis desvelaron hace unas semanas la ruptura de la pareja después de más de 30 años de unión.

Sin embargo, no es la única relación que está llevando a cabo este modelo, ya que ahora es Gerard Piqué, quien se ha separado físicamente de su pareja, Clara Chía. En estos momentos, el ex del FC Barcelona vive en Miami para estar con sus hijos mientras la cantante está preparando la gira en México.

Actualmente, Piqué está solo, sin su pareja, que sigue en Barcelona. Por este motivo, están teniendo una pareja LAT, debido a que viven separados por miles de kilómetros, concretamente 7.539. Se estima que el exfutbolista se tendrá de quedar en Miami hasta junio de este año.

El medio 'Vanitatis' ha averiguado que Piqué ha alquilado un apartamento donde convive con los pequeños. No obstante, no se conoce si Piqué irá viajando de Miami a España por compromisos laborales. El tiempo dictará sentencia si esta separación entre ambos puede beneficiar o perjudicar la relación.