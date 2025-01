Iker Casillas, pillado con una modelo de Onlyfans: "Somos dos personas solteras"

Desde que Iker Casillas anunciara su divorcio de Sara Carbonero en 2021, el exfutbolista se convertía en uno de los solteros de oro de nuestro país. Hace apenas unas semanas se relacionaba el nombre de Casillas con el de María José Suárez, amiga de su otra expareja, la presentadora Eva Gonzalez.

Unos rumores de relación que ellos mismos cortaron asegurando que eran solo amigos. Pero ahora la revista Diez Minutos publica ahora en exclusiva unas imágenes del exfutbolista con la influencer, modelo y creadora de contenido para adultos que sube en Onlyfans, Claudia Bavel.

El exguardameta de la selección española y del Real Madrid estuvo en Barcelona el martes 21 de enero y asistió a un evento en una bodega de Vilanova i la Geltrú junto a Luis Figo y Míchel Salgado. Según informa la revista, llegó alrededor de las 12 del mediodía y se dirigió al hotel. Horas después, salió y, poco después, también lo hizo la joven, quien regresó a su domicilio. Por la tarde, Casillas fue visto cerca del edificio donde reside Bavel, aunque no ingresó y volvió a su hotel caminando. Más tarde, ella salió y se dirigió al lugar donde él se hospedaba temporalmente.

A las 20:00 horas, ambos se trasladaron en una furgoneta privada al evento al que Casillas estaba invitado, acompañados por Figo y Míchel Salgado. Allí cenaron y permanecieron hasta las 23:00 horas, tras lo cual regresaron al hotel. Sin embargo, Casillas y la joven continuaron conversando en la cafetería. A la mañana siguiente, ambos se marcharon. No es la primera vez que se especula sobre una posible relación entre ellos. En mayo, el periodista Javi de Hoyos informó que habían cenado juntos en Blanes. En esa ocasión, Casillas se encontraba en Lloret de Mar debido a un torneo de fútbol en el que participaban sus hijos y aprovechó para cenar con la joven en el restaurante Carbó Negre.

Según el periodista, «comenzaron a besarse en mitad del restaurante» y tardaron dos horas en terminar la cena. Posteriormente, Bavel no desmintió la información y comentó: «Somos dos personas solteras». La modelo tiene 28 años y cuenta con más de 250.000 seguidores en Instagram.

María José Suárez responde

María José Suárez ha reaccionado con humor ante las fotografías de Casillas y Bavel. "Muy bien. ¿Qué me va a parecer?", ha comentado entre risas. Al ser preguntada sobre si el exfutbolista le enviaba mensajes con el emoji de fuego en Instagram, la modelo ha respondido divertida: "¿La qué? Mira, te voy a decir una cosa, menos mal que por lo menos me hacéis reír por las mañanas y ya empiezo el día con otra energía".

PI Studio

La empresaria ha insistido en que no tiene nada que comentar al respecto: "¿Crees que yo me voy a poner aquí ahora a hablarte a ti de estos temas?". Además, sobre la supuesta decepción de Valeri por no haberse reunido con ella, comenta con ironía: "Hay que ver... ¿Y ahora también por qué eso?". Finalmente, al ser preguntada sobre la nueva relación de Casillas, concluye diciendo: "Ah, pues mira, yo me alegro. Muy bien, muy bien".