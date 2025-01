Un turista latino se pierde en el metro de Madrid y se lleva una sorpresa al pedir ayuda: "En otros países de Latinoamérica.."

El metro puede ser un lío para aquellos que no estén habituados a moverse por el subsuelo de las grandes ciudades y se enfrentan al desafío de no equivocarse de línea ante la maraña de colores y nombres. Esta es precisamente la situación a la que tuvo que hacer frente un turista latinoamericano, Roger, al intentar trasladarse de un punto a otro de la ciudad de Madrid: "Era mi primera vez tomando el metro solo en Europa", revela en un vídeo que publicó los últimos días del año pasado en su perfil de TikTok. Ante esta situación, el chico se encontraba desorientado y tuvo que pedir ayuda a una trabajadora, aunque no se esperaba el trato recibido por su parte.

Amabilidad y educación

"Le he preguntado a una señora que estaba trabajando", continúa Roger, que se mostraba gratamente sorprendido de la respuesta de la mujer: "La señora salió con toda la amabilidad del mundo, me acercó hasta las máquinas y me explicó como si fuese la Biblia, de la forma más amable", revelaba.

Aunque se trata de una situación cotidiana, el visitante ha vivido un evidente choque cultural, según sus propias declaraciones: "Digo esto porque en otros países de Latinoamérica no pasa jamás", se sinceraba ante una situación que le dejó "muy, muy contento con el trato que me dieron".

El vídeo, que ya tiene cerca de 10.000 'me gusta' cuenta con más de 1.000 comentarios donde otros usuarios de la red social china han querido decir la suya. Por ejemplo, Juan Jose Orio comentaba que en España "si tú eres educado te tratan con educación, vengas de donde vengas", mientras que otra persona escribe "gracias... estamos un poco cansados de que siempre nos estén diciendo que somos mala gente".

Si más no, es cierto que España se ha situado en el centro de la polémica en algunos países americanos por situaciones que se han visto en algunos campos de fútbol, donde aficionados de los equipos rivales han lanzado insultos racistas al jugador brasileño del Real Madrid, Vinicius Júnior, aunque también a la perla del FC Barcelona, Lamine Yamal, de ascendencia marroquí y ecuatoguineana. Vídeos como este demuestran que hay gente para todo y que no se pueden extrapolar situaciones determinadas, por repugnantes que sean, a la sociedad de todo un país como España.