Se desvela la identidad de la nueva ilusión de Paola Olmedo: "Es muy guapo, maravilloso"

José María Almoguera ya no se esnconde y tras semanas jugando al despiste con sus compañeros de concurso en lo que a su romance con María la jerezana se refiere, el hijo de Carmen Borrego se abría con sus compañeros y se besaba con la exgran hermana en mitad de la gala y después de que Ion Aramendi diera paso a la canción de El guardaespaldas.

En cuanto sonó la melodía, la pareja se fundía en un beso que dejaba a parte de la casa sin palabras a la vez que confesaban que era un secreto a voces. Ahora, la exmujer del técnico de sonido sorprendía anunciando que ella también estaba ilsionada conociendo a alguien y para muestra los cambios que parece estar haciendo en su nuevo hogar.

De hecho, su historia va tan en serio que la argentina ha aparecido en TardeAR para contar más detalles de su nueva pareja, de quien no ha dudado en decir que es "muy guapo, maravilloso".

Nuevo amor

Paola Olmedo, la ex pareja de José María Almoguera -hijo de Carmen Borrego-, ha conectado en directo este miércoles en 'TardeAR' para dar algunos detalles de su nuevo amor. Esta semana, la joven ha dejado verse caminando junto a su nuevo novio a pesar de que prefiere mantenerse en el anonimato. Olmedo ya anunció en exclusiva a este programa que estaba de nuevo enamorada, algo que indirectamente coincidió a su vez con la nueva relación de su ex en la casa de 'GH DÚO' con María 'La Jerezana'.

"La verdad que no estoy muy pendiente de ello, no puedo comentar mucho ahí", detalla cuando ha sido preguntado por ello en el programa. La joven asegura que está muy ilusionada y que su novio es "muy guapo" y "maravilloso". Además, ha contado que lo conoció a través de unos amigos que tienen en común. "No pensé que iba a llegar así", comenta.