¿Está embarazada Tamara Falcó? Un íntimo amigo de la marquesa rompe su silencio: "Lo he visto"

A Tamara Falcó no le queda más remedio que tomarse con humor los insistentes rumores de embarazo, si bien hay que entender que se moleste cuando las sospechas ocurren cuando se encuentra en plena operación bikini y está pasando hambre. Fue lo que pasó a principios del verano pasado con una imagen que publicó en su Instagram con las manos del empresario sobre su vientre. Los seguidores no tardaron en darle la enhorabuena e incluso especularon sobre la posibilidad de que viniesen gemelos en camino. No era la primera ni la última vez. Lo prudente, sabiendo que, desde que contrajo matrimonio con Íñigo Onieva, está tratando de ser madre, sería callarse. Sin embargo, la marquesa de Griñón responde educadamente y habla abiertamente sobre su deseo de maternidad. Los rumos han vuelto esta semana y le ha tocado a su amigo Boris Izaguirre dar la cara. A la salida del cumpleaños de su compañera Leticia, fue sorprendido por los reporteros con esta pregunta. "¿De verdad?", respondió con una sonrisa. "No he recibido ninguna información de ese, sé que ha estado en Seúl porque lo he visto en Instagram", añadió.

La marquesa de Griñón se casó con Onieva el 8 de julio de 2023 en El Rincón. Su ilusión por ser madre ha topado con una realidad que afrontan muchas mujeres. La concepción no siempre se produce cuando la pareja programa. En ello intervienen muchos factores, como la edad. Ella ha explicado que está llevando a cabo un método natural llamado naprotecnología. "Me encantaría ser madre. Como soy muy creyente, será lo que Dios quiera, pero es verdad que con Fertilitas fenomenal, me están haciendo un seguimiento y estoy supercontenta, por ahora todo bien", contó hace un tiempo. Al ser natural, podría ser mucho más lento que cualquier otra técnica de reproducción asistida. ¿Habrá llegado ya ese momento?

Tamara Falcó ha abordado abiertamente la situación que está viviendo al no conseguir quedarse embarazada, pese a haber intentado "todo lo posible". La marquesa de Griñón, que ha compartido su deseo de formar una familia junto a su esposo Íñigo Onieva, admite que este sueño todavía no se ha hecho realidad. "Lo estoy llevando con mucha paz, confiando en Dios. Si es que sí, es porque es mi camino, si es que no, también es mi camino", ha comentado Falcó, revelando su serenidad ante esta circunstancia.