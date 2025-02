'Barbijaputa' se ampara en la libertad de expresión en el juicio por sus tuits contra los judíos

La tuitera 'Barbijaputa' se ha amparado este martes en el derecho a la libertad de expresión durante su declaración en el juicio que se ha celebrado por delitos de odio en relación a diversos tuits colgados en la red social X contra la comunidad judía, desvinculándose de varios mensajes antisemitas que se le atribuyen y asegurando que otros están sacados de contexto por la acusación.

"Creo en la libertad de expresión. Son chistes dentro de un contexto político muy concreto --en referencia a Israel--", ha aseverado durante el interrogatorio del fiscal, donde se ha proclamado "profundamente antisfascista" para desligarse del nazismo. El fiscal solicita para ella un año y nueve meses de cárcel. Además, le reclama once meses de multa con una cuota diaria de 9 euros.

El origen del procedimiento contra la también columnista, escritora y activista feminista parte de una querella presentada en febrero de 2017 por una persona anónima, siendo admitida por delitos de odio.

En su declaración, María ha detallado que administraba la cuenta bajo el perfil 'Barbijaputa' desde 2011, cuando arrancó un debate público sobre los límites del humor. Enmarca la acusación dentro de "una campaña de la ultraderecha" iniciada en 2015 contra los medios que apoyaban a la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena y en los que ella colaboraba, especialmente cuando publica su primer libro.

"Yo hago chistes en 2011 y están borrados. Cuando gana Carmena las elecciones, caen concejales como --Guillermo-- Zapata (absuelto por la Audiencia Nacional de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo) y a mi me reprochan esos chistes y es la ultraderecha quien saca los tuits sacados de contexto y nos hacen pasar como si fuéramos nazis. No me acordaba de que había hecho chistes de estos temas", ha detallado.

Así, ha subrayado que la ultraderecha lideró en 2015 una campaña más que contra ella, contra el periodista Ignacio Escolar, director de 'eldiario.es'. Tras ello, ha manifestado que cree "en la libertad de expresion", asegurando que son "chistes dentro de un contexto político muy concretos".

Asimismo, la encausada ha reconocido varios mensajes de 2014 colgados en las redes sociales y en los que "habla del sionismo y del genocidio de Israel en Gaza" si bien de otros ha dicho que pertenecen a otras cuentas que no son suyas. También ha dicho que no se identifica con su nombre porque recibe amenazas.

Finalmente, el fiscal le ha preguntado sobre su supuesto odio a los judíos a la vista de sus mensajes, replicando ésta que es "profundamente antifascista" y que "jamás ha pensado así". "Son tuits sarcásticos en un contexto para expresar una emoción. Durante estos años, he pasado por una mentira porque hay cosas que no son ciertas y he sufrido un montón", ha apostillado.

Mensajes ofensivos

En la vista han comparecido testigos como el exdiputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta y el abogado Fernando Múgica Heras --hijo del asesinado por ETA Fernando Múgica--, quienes han hablado sobre cómo se siente amenazada la comunidad judía en España ante este tipo de mensajes discriminatorios y acerca de que existe una generación de odio hacia personas judías.

La acusación popular, que ejerce el Comité Legal para la Lucha contra la Discriminación, ha traído al juicio a varios representantes de la comunidad judía en España. Para los testigos, los tuits objeto de la vista suponen "mensajes ofensivos" y sostienen que les preocupa el discurso de odio en las redes sociales dentro de una sociedad democrática y con libertades al poder generar otro tipo de violencia.

En las cuestiones previas, la abogada de la acusada ha alegado vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con las debidas garantías, dado que el plazo de instrucción expiró hasta en dos ocasiones sin prorrogarse.

La defensa ha defendido que se ha quebrantado su derecho a la defensa al declarar la procesada sin ser informada de los hechos por los que era investigada. De igual modo, ha denunciado que su clienta sufre la denominada "pena de banquillo" y no debería ser hoy juzgada.

La abogada ha esgrimido que el fiscal basa su escrito de acusación en 130 documentos de los que cien son comentarios de terceras personas que no son de su patrocinada y que les impide defenderse. "Mi cliente ya dijo que esos tuits que se le atribuyen no eran suyos, que eran falsos y que eran de otras cuentas", ha aseverado.

Un responsable de la Brigada Judicial de Información de la Policía Nacional ha relatado al fiscal las pesquisas realizadas para identificar la IP que correspondía al blog de 'Barbijaputa', solicitando información a la persona que pagaba los gastos de esa página web.

Durante la investigación, el perfil tenía unos 280.000 seguidores, siendo una cuenta muy activa y sin que los temas fueran muy comentados al no generar demasiada controversia. Varios tuits fueron eliminados de la cuenta.

Contra los judíos

Según el fiscal, '@Barbijaputa' efectuó desde principios de 2011 una serie de publicaciones con "las que mostraba su rechazo e intolerancia hacía las personas que profesan la fe judía, llegando a realzar la figura de Hitler, junto el régimen político y social por él instaurado".

Uno de ellos se publicó a las 9:42 horas del 15 de noviembre de 2011 publicó con al menos 23 retuits y 7 me gusta: "Hitler la cagó cargándose a los judíos, eso no sirve para nada. Ahora estaríamos mejor si hubieran perseguido, por ejemplo, a los felices", escribió en un tuit.

Según el fiscal, estos comentarios han generado "un gran impacto negativo y desasosiego entre los miembros del colectivo judío, constituyendo un atentado a la dignidad de las personas destinatarias del mismo, por su naturaleza degradante y despreciativa, llegando a producir una trivialización del genocidio judío".