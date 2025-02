Carmen Lomana dice lo que muchos piensan sobre el caso de Anabel Pantoja: "No pondría la mano en el fuego"

Mucho se está diciendo estos días sobre Anabel Pantoja que se ha visto envuelta en una investigacion por presunto maltrato infantil. Y ahora ha sido Carmen Lomana la que ha dicho lo que muchos piensan sobre el caso: "No pondría la mano en el fuego".

Unas declaraciones que la celebrity ofreció en DCorazón, el programa que presenta Anna Igartiburu en TVE, señalando que no tiene toda la información. En cuanto al comunicado que Anabel difundió en sus redes, Lomana aseguró que "no estoy de acuerdo en que en el comunicado saliera ella porque tiene muchas contradicciones. Tenía que haberlo comunicado una persona con autoridad en el tema, como un abogado, un médico o una asesora. No ella, poniéndose en el centro de todo y exponiéndose así".

Es más, para Lomana, Anabel "debería quedarse como ha estado hasta ahora, callada. Puede decir que lo siente muchísimo, que lo ha pasado fatal, lo entiendo, pero este tema es demasiado delicado para explicarlo de esa manera".

El procedimiento judicial relacionado con Anabel Pantoja y su compañero sentimental se inició el 21 de enero, tras recibir un informe médico del 17 de enero que describía el estado de salud de la niña. Dicho informe fue corroborado posteriormente por un examen médico forense. La investigación busca esclarecer las causas y el origen de las lesiones sufridas por la niña, asegurando siempre su protección y bienestar.

El 27 de enero, los padres acudieron al tribunal citados como investigados, acompañados de su abogado. En ningún momento se les privó de su libertad. Después de prestar declaración, el caso fue trasladado al tribunal de San Bartolomé de Tirajana, lugar donde se presume que ocurrieron los hechos. Por ahora, no se han implementado medidas cautelares contra los padres, ni se ha alterado la custodia de la niña. La investigación sigue en marcha y permanece bajo secreto de sumario.

Padres

En relación a Alma Pantoja, la hija de Anabel y David Rodríguez, nacida en noviembre, la familia experimentó un momento difícil cuando, a solo 40 días de vida, la pequeña fue internada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Después de 18 días hospitalizada, Alma recibió el alta la pasada semana. Anabel Pantoja expresó su gratitud en redes sociales: "Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña. Queremos expresar un profundo agradecimiento por todos los sentimientos que nos habéis transmitido: vuestras oraciones, preocupaciones y cariño. Ella lo entenderá cuando sea mayor."