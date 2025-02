Científicos descubren que el cerebro sigue vivo después de morir clínicamente ¡No te vas a creer lo que pasa!

Saber qué sucede después de la muerte es una incógnita que preocupa a todo el mundo. Es uno de los misterios más debatidos de la historia, por lo que numerosos científicos han tratado de descubrir cuáles son los cambios biológicos y moleculares que se producen cuando alguien fallece, especialmente en el cerebro, el órgano más complejo y vital del cuerpo.

Un estudio realizado por los científicos de la Escuela de Medicina Icahn en el hospital Monte Sinaí (Nueva York) se ha encargado de estudiar que pasa mientras que el cerebro se queda sin oxígeno después de la muerte y lucha por mantenerse vivo mediante a la mutación de células en su interior.

El trabajo destaca que el cerebro modifica el ARN, un proceso crítico -conocido como edición A-to-I- para la producción de proteínas, lo cual es vital para la función celular y la salud general del organismo.

En esta mutación la molécula de adenosina se convierte en inosina. En el estudio se descubrió que los tejidos fallecidos había más cantidad de ARN que en los tejidos vivos lo que provoca un resultado inquietante: el cerebro puede permanecer activo horas después de la muerte clínica.

Alexander Charney, médico-científico del Monte Sinaí, señaló que comprender estas diferencias podría mejorar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Se descubren nuevas perspectivas sobre cómo las modificaciones en el ARN podrían ser clave para desarrollar mejores enfoques diagnósticos y terapéuticos. Este proceso es crucial para el funcionamiento adecuado del cerebro porque las modificaciones incorrectas pueden llevar a diversos trastornos neurológicos.

Para descubrirlo los investigadores utilizaron muestras frescas de individuos vivos, los investigadores descubrieron diferencias significativas en la actividad de edición de ARN que no se habían observado en estudios previos basados solo en muestras postmortem.

El cerebro puede permanecer activo durante horas después de la muerte clínica. En su investigación publicada en el Official Journal of the European Resuscitation Council, Parnia afirmó que las personas pueden ser conscientes de su muerte de inmediato, ya que la consciencia sigue funcionando después del fallecimiento. Este descubrimiento abre nuevas vías para entender la experiencia de la muerte y el potencial de la reanimación.

Una investigación publicada en Nature Communications mostró que, en los momentos previos y posteriores a la muerte clínica, el cerebro humano experimenta una serie de oscilaciones neuronales, particularmente en la banda gamma, que están asociadas con la memoria y la percepción consciente.

Estos hallazgos sugieren que el cerebro puede estar revisando recuerdos significativos o experiencias vitales justo antes de morir, un fenómeno conocido como "recuerdo de la vida".